Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần Thơ:

Kỳ lạ cuộc đua lướt ván trên bùn

Nhật Huy - Xuân Lương

TPO - Từ phương tiện mưu sinh trên bãi bùn lầy của ngư dân, ngày nay những màn “lướt ván trên bùn” không chỉ để so sức mạnh, còn thành nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng cửa biển tại Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề, TP. Cần Thơ.

Clip đua 'lướt ván trên bùn'.

Giữa cái nắng đầu tháng 5, khu du lịch sinh thái Mỏ Ó (xã Trần Đề, TP. Cần Thơ) trở nên sôi động khi diễn ra giải đua mong, trong khuôn khổ Lễ hội Nghinh Ông năm 2026, khai mạc trưa 4/5. Cuộc đua mong là một trong những hoạt động được chờ đợi nhất, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Theo người dân địa phương, bãi biển Mỏ Ó có nhiều thủy hải sản, nhưng sình lầy, đi lại để đánh bắt vô cùng khó khăn, người có thể bị kéo xuống bùn nếu không có gì để bám víu. Để thích nghi, ngư dân nơi đây đã sáng tạo ra “mong” để đi trên bùn. Mong được làm từ tấm ván gỗ dài hơn 1m, rộng khoảng 30cm, có tay cầm. Trên mặt bùn lầy, ngư dân dùng một chân quỳ hoặc đứng trên ván, chân còn lại đạp bùn để đẩy ván lướt đi. Động tác khom người đặc trưng khiến phần mông nhô cao, từ đó người dân gọi thành "trượt mong".

Tham gia giải trượt là những ngư dân của vùng biển Trần Đề - những người gắn bó nhiều năm với nghề trượt mong. Với đôi chân dẻo dai, kỹ thuật điêu luyện và kinh nghiệm “bẻ lái” trên bùn, các vận động viên mang đến những màn rượt đuổi gay cấn.

Kết thúc các phần thi, anh Sơn Hoàng xuất sắc giành giải Nhất, Giải nhì thuộc về ngư dân Lý Vẹo Na, giải Ba trao cho ngư dân Sơn Hiếu. Đáng chú ý, giải năm nay, gia đình anh Sơn Hoàng có đến 4 người cùng tham gia tranh tài. Anh Sơn Hoàng chia sẻ, nhìn qua tưởng đơn giản, nhưng trượt mong đòi hỏi kỹ thuật và thể lực tốt. “Mỗi cú đạp, người có sức khỏe có thể đưa mong lướt xa 2-3m. Quan trọng phải giữ thăng bằng và điều khiển hướng thật chuẩn”, anh Sơn nói.

z7789389697763-eda0210486a0d34ae57df16981738849-4608.jpg
Các vận động viên là ngư dân địa phương tranh tài quyết liệt trên đường đua mong tại bãi bùn Mỏ Ó, xã Trần Đề, TP. Cần Thơ.

Chiếc mong thường được làm từ các loại gỗ bền như me nước, dầu, mù u, có thể sử dụng 2-3 năm. Để tiện lợi, người dân còn gắn thêm tay vịn, chỗ để giỏ, nước uống và thức ăn phục vụ cho những chuyến mưu sinh dài trên bãi bồi.

Trượt mong bắt thủy hải sản dần trở thành nghề truyền thống của hàng trăm hộ dân ở ấp Mỏ Ó. Địa phương đã đưa trượt mong vào các kỳ lễ hội, phát triển thành môn thể thao dân gian, góp phần bảo tồn văn hóa và tạo điểm nhấn du lịch.

Những năm gần đây, đua mong trở thành nội dung quen thuộc trong các dịp lễ hội ở Trần Đề, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa vùng biển. Đặc biệt, Lễ hội Nghinh Ông di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, còn quảng bá hình ảnh vùng đất, con người nơi đây.

z7789368364788-778a9ca423a5fdb5d9af71f07c478ddd-3400.jpg
Từng là công cụ mưu sinh, “mong” nay hóa thành môn thể thao độc đáo của cư dân vùng biển Trần Đề.
z7789386318362-e388a37488e62956725306c33709a9b9.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên xuất sắc tại giải đua mong xã Trần Đề

Lễ hội Nghinh Ông ở xã Trần Đề năm nay diễn ra phần lễ chính từ ngày 7-9/5, tại Lăng Ông Nam Hải, với Lễ thỉnh Ông có sự tham gia của khoảng 100 tàu cá của ngư dân, trang nghiêm nhưng cũng đầy sắc màu vùng biển. Riêng phần hội diễn ra từ ngày 3-9/5, với nhiều hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.

Nhật Huy - Xuân Lương
#đua mong #Lễ hội Nghinh Ông #Trần Đề #xứ biển Cần Thơ #thể thao #lễ hội truyền thống #Cần Thơ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe