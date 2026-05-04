Hủy 56 chuyến bay dịp 30/4

TPO - Dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5, có tới hơn 4.060 chuyến cất cánh đúng giờ, giúp tỷ lệ đúng giờ đạt mức gần 86%. Chỉ có 56 chuyến bay bị hủy trong dịp này.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết ngày 2/5, các hãng hàng không đã khai thác tổng cộng gần 4.750 chuyến bay.

Đáng chú ý, có tới 4.062 chuyến cất cánh đúng giờ, giúp tỷ lệ đúng giờ (OTP) đạt mức gần 86%, trong khi chỉ có 56 chuyến bay bị hủy. Xuyên suốt những ngày nghỉ lễ, mức OTP luôn được duy trì ổn định ở mức trên 80% bất chấp áp lực tăng tải.

Trong bối cảnh ngành hàng không đang chịu tác động lớn từ biến động chi phí và việc một số hãng phải điều chỉnh tần suất khai thác, việc duy trì được tỷ lệ OTP trên 85% được coi là một kết quả đáng chú ý, phản ánh năng lực và hiệu quả điều hành trong giai đoạn lưu lượng khách tăng vọt.

Tỷ lệ đúng giờ của hàng không Việt dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4-1/5 đạt mức gần 86%. Ảnh: Công Hướng.

Thống kê trong toàn kỳ nghỉ (từ 25-27/4 và 30/4-3/5) cho thấy, toàn thị trường vận chuyển 1,68 triệu lượt hành khách (tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước) cùng với 27.450 tấn hàng hóa (tăng hơn 7%).

Động lực tăng trưởng chính của kỳ nghỉ năm nay đến từ thị trường quốc tế với hơn 1 triệu lượt khách (tăng khoảng 10%) và hơn 24.000 tấn hàng hóa. Ở chiều ngược lại, lượng khách vận chuyển nội địa ghi nhận mức giảm nhẹ, đạt hơn 675.000 khách cùng hơn 3.000 tấn hàng hóa.

Tính riêng các hãng hàng không Việt Nam, sản lượng vận chuyển đạt hơn 1 triệu lượt khách và gần 8.000 tấn hàng hóa (bao gồm hơn 675.000 khách nội địa và hơn 356.000 khách quốc tế).

Tuy nhiên, hoạt động khai thác tại các sân bay lớn có sự phân hóa rõ rệt. Sân bay Nội Bài và Đà Nẵng ghi nhận mức tăng trưởng khá cả về số chuyến bay và lượng khách. Cụ thể, Nội Bài phục vụ 4.347 lượt cất hạ cánh, hơn 702.000 lượt khách và hơn 19.000 tấn hàng hóa; trong khi Đà Nẵng đón hơn 341.000 khách và gần 589 tấn hàng hóa qua 2.073 lượt cất hạ cánh.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM gần như đi ngang về sản lượng khách, ghi nhận hơn 4.900 lượt cất hạ cánh với hơn 818.000 lượt khách và hơn 10.000 tấn hàng hóa thông qua.

Theo cơ quan quản lý, dù số lượng chuyến bay lớn, các khâu phục vụ hành khách - đặc biệt đối với các chuyến bay chậm, hủy - đều được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Xuyên suốt kỳ nghỉ, không ghi nhận bất kỳ sự cố lớn nào làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không.

Hình ảnh tại nhà ga hành khách quốc nội (T1) sân bay Nội Bài ngày 30/4 vừa qua. Ảnh: Công Hướng.

Ông Uông Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam - nhận định, kết quả đạt được phản ánh sự chủ động trong khâu chuẩn bị, phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị và sự thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chức năng.

"Hoạt động vận chuyển hàng không trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4-1/5 đã diễn ra an toàn, chất lượng dịch vụ được duy trì và cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và du khách", ông Dũng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Cục cũng cho biết thêm, các vấn đề phát sinh nhỏ lẻ tại các sân bay đều được xử lý đúng thẩm quyền, nhanh chóng, không gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung của toàn ngành.