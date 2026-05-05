Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gãy xương, hôn mê

TPO - Bé trai 2 tuổi (ngụ xã Hòa Hiệp, TPHCM) bị mẹ ruột và người tình bạo hành, đánh đập nhiều lần dẫn đến gãy xương, hôn mê vừa được chính quyền địa phương phát hiện.

Ngày 5/5, lãnh đạo xã Hòa Hiệp (TPHCM) thông tin ban đầu về vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây thương tích nặng.

Vết thương trên lưng cháu bé bị mẹ ruột và người tình bạo hành. Ảnh: CTV

Theo đó, ngày 2/5, lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp phát hiện một bé trai 2 tuổi ở ấp Phú Lâm bị bạo hành dẫn đến đa chấn thương, gãy xương, hôn mê.

Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng xã Hòa Hiệp xác định cháu bé đã nhiều lần bị mẹ ruột và người tình bạo hành. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Một lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Hiệp cho biết ngay sau khi nắm thông tin, các lực lượng chức năng của xã đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa cháu bé đi cấp cứu tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND xã Hòa Hiệp đã giao Công an xã chủ trì, phối hợp các ngành liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm những đối tượng liên quan đến hành vi bạo hành cháu bé.

