Hành hạ trẻ khuyết tật, giáo viên và bảo mẫu trường mầm non bị khởi tố

TPO - Sau khi clip bạo hành trẻ em tại lớp chuyên nhận trẻ khuyết tật, tự kỷ, chậm nói, tăng động lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố một giáo viên và một bảo mẫu tại trường mầm non trên.

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giáo viên và một bảo mẫu của một cơ sở dạy trẻ bị khuyết tật, tự kỷ, chậm nói, tăng động tại phường Ninh Hòa để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác” theo Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Hào (37 tuổi, ở phường Ninh Hòa), giáo viên tại “Lớp mầm non độc lập Ngày Mới” (Tổ dân phố Xuân Hòa 2, phường Ninh Hòa) và Nguyễn Thị Bích Vân (32 tuổi, ở xã Hòa Trí), bảo mẫu cùng cơ sở.

Bị can Nguyễn Thị Hào tại cơ quan công an.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nghi vấn trẻ em bị bạo hành tại lớp chuyên nhận trẻ khuyết tật, tự kỷ, chậm nói, tăng động. Công an phường Ninh Hòa đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh và chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra cấp tỉnh.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định trong các ngày 15, 16 và 17/10/2025, Hào và Vân đã nhiều lần dùng tay đánh vào mặt, đầu, tay chân các cháu. Đặc biệt nghiêm trọng, vào ngày 17/10, Hào đã dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, đầu, chân và dùng lược đánh vào tay, đỉnh đầu một bé gái sinh năm 2021.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.