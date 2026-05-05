Chi gần nghìn tỷ mở rộng 361 m đường trung tâm TPHCM

Hữu Huy

TPO - Dự án cải tạo hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng đường Trần Bình Trọng, đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hùng Vương, được phường Vườn Lài (TPHCM) khởi công ngày 4/5, tổng vốn hơn 985 tỷ đồng.

Theo UBND phường Vườn Lài, công trình nhằm xử lý “nút thắt” hạ tầng tồn tại nhiều năm, đồng thời hoàn thiện kết nối giao thông khu vực trung tâm. Tuyến cống dọc đoạn đường được xây dựng hơn 70 năm trước đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn đi lại của người dân.

Đường Trần Bình Trọng dài hơn 1,6 km, nối Lý Thái Tổ với Võ Văn Kiệt. Tuy nhiên, đoạn từ Hùng Vương đến Lý Thái Tổ hiện chưa thông suốt, phương tiện phải đi vòng qua các hẻm nhỏ, thường xuyên ùn ứ.

Đoạn đường Trần Bình Trọng cần được mở rộng hiện nay. Ảnh: A.X

Bà Phan Thị Cẩm Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài, cho biết dự án sẽ giúp liên thông mạng lưới đường trong khu vực, giảm tải cho các trục Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong. Đoạn tuyến dài khoảng 361m sau khi hoàn thành sẽ khép kín trục giao thông còn “đứt đoạn”.

Theo thiết kế, mặt đường sẽ được mở rộng từ khoảng 5 m lên 23 m, gồm 4 làn xe. Dự án ảnh hưởng 116 trường hợp, trong đó 97 hộ phải giải tỏa toàn bộ. Thời gian hoàn thành dự kiến vào tháng 9/2026.

Ngoài chức năng giao thông, công trình còn nằm trong kế hoạch chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị khu trung tâm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng. Ảnh: A.X

Hiện nay đoạn hơn 300m đường dự kiến mở rộng khá chật hẹp, hai bên tập trung nhiều hộ kinh doanh nhỏ như bán hoa, quán ăn. Lưu lượng xe lớn khiến khu vực thường xuyên quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng vừa nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, vừa tạo dư địa phát triển không gian đô thị.

