Hàng cây 'chết khô' tại dự án kè ven sông Đồng Nai được thay mới

Clip: Xót xa hàng loạt cây xanh chết phải thay thế ở dự án kè ven sông Đồng Nai

Sáng 4/5, tại dự án, theo quan sát của phóng viên từ đình Phước Lư đến chùa Quan Âm Phật Đài các hàng cây chết khô đã được cưa gốc, đào lên, chất đống, chưa trồng cây thay thế. Đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù Lao Phố các cây chết đã được cưa cây nhổ bỏ, trồng lại mới.

Cùng ngày, ông Đỗ Bảo Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng TP Đồng Nai xác nhận, tại các điểm phóng viên phản ánh đã được chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu trồng lại mới khoảng 30 cây. Ông Nam giải thích, cây chết không phải do nhà thầu không tưới, chăm sóc mà do trồng ngay vào thời gian nắng nóng, hiện nhà thầu đã lấy cây về và phải ươm khoảng 15 đến 20 ngày, cây bén rễ mới mang ra thay được.

Khi hỏi về giá trị mỗi cây trong hợp đồng mời thầu, ông Nam cho biết do nhiều quá và gói thầu triển khai gần 2 năm nên không nhớ rõ phải kiếm lại hồ sơ và sẽ thông tin lại sau.

Nhiều cây xanh to, hy vọng sớm toả mát thì nay chết phải nhổ bỏ trồng mới

Trước đó, Tiền Phong có phản ánh việc nhiều cây xanh tại dự án chỉnh trang bờ kè dọc sông Đồng Nai và các nhánh sông qua trung tâm phường Trấn Biên chết hàng loạt.

Dự án trên do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, triển khai đồng bộ nhiều dự án xây dựng bờ kè dọc sông Đồng Nai. Đây là các dự án trọng điểm nhằm chống sạt lở, chỉnh trang đô thị và hình thành không gian cảnh quan ven sông cho thành phố công nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ.

Tuy nhiên, khi một số hạng mục vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhiều bất cập đã nhanh chóng bộc lộ, đặc biệt là tình trạng cây xanh chết hàng loạt, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

Theo ghi nhận, các dự án, gói thầu xây lắp, triển khai trên nhiều đoạn tuyến khác nhau. Trong đó, khoảng giữa năm 2025, dự án kè gia cố sông Đồng Nai đoạn từ đình Phước Lư đến chùa Quan Âm Phật Đài đã hoàn thành và trở thành tuyến kè đầu tiên được đưa vào khai thác. Tuyến kè này được kỳ vọng không chỉ bảo vệ bờ sông mà còn tạo điểm nhấn cảnh quan với hệ thống cây xanh, vỉa hè thông thoáng.

Thế nhưng, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều hàng cây xanh trồng dọc tuyến đã có dấu hiệu suy yếu, thậm chí chết khô. Những cây sao, dầu cao từ 3 mét đến 4 mét, đường kính khoảng 20cm vốn được kỳ vọng sẽ tạo bóng mát trong tương lai lại trở nên trơ trụi, cành lá khô héo. Đáng chú ý, tình trạng này không diễn ra đồng đều mà có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực.

Xót xa cây xanh chết khô xếp thành đống

Tại những đoạn có nhà dân sinh sống, cây xanh vẫn phát triển tương đối tốt, tán lá xanh tươi. Trong khi đó, ở các khu vực vắng người, nhiều cây chết hàng loạt, thân nứt toác, lớp vỏ bong tróc, thậm chí có cây chỉ còn trơ lại thân khô. Một số cây khác trở thành “giá đỡ” cho các loại cây dại leo bám, mọc chen chúc, làm mất mỹ quan toàn tuyến.

Người dân địa phương cho biết, sau khi cây được trồng, gần như không có đơn vị nào đến chăm sóc, tưới nước hay kiểm tra tình trạng sinh trưởng. “Cây trồng xong để đó, không thấy ai tưới. Chúng tôi phải tự kéo vòi ra tưới nhiều lần trong ngày thì cây mới sống được như hiện tại”, một người dân sống gần khu vực đình Phước Lư chia sẻ. Theo họ, việc cây sống hay chết phụ thuộc phần lớn vào sự chủ động của người dân xung quanh, thay vì sự quản lý của đơn vị thi công hay chủ đầu tư.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù Lao Phố. Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng, có ý nghĩa kết nối và tạo điểm nhấn cảnh quan cho khu vực trung tâm. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành thi công và trồng cây xanh, việc duy tu, chăm sóc gần như bị bỏ ngỏ. Nhiều cây có dấu hiệu đã chết, cành khô giòn, lá rụng gần hết, thân cây nứt nẻ do thiếu nước trong thời gian dài.

Đơn vị nhà thầu trồng lại cây mới

Trước những phản ánh của người dân, ngày 25/4, ông Nguyễn Duy Tân, Chủ tịch UBND phường Trấn Biên, cho biết địa phương chưa tiếp nhận bàn giao các hạng mục của dự án nên chưa thể đứng ra quản lý hay chăm sóc cây xanh. Theo ông, trách nhiệm này hiện vẫn thuộc về chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Ông Đỗ Bảo Nam, Phó Giám đốc Ban xác nhận hai dự án nói trên đã được trồng cây xanh từ trước Tết và hiện vẫn đang trong thời gian bảo hành. “Chúng tôi đã nắm được tình hình và có văn bản yêu cầu nhà thầu khắc phục, thay thế những cây bị chết”, ông Nam cho biết.

