Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định ngày 5/5 về việc thay đổi Tổ trưởng Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cử ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực làm Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ.

Ông Phạm Gia Túc được cử làm Tổ trưởng Tổ công tác thay ông Bùi Thanh Sơn đã thôi làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.

Các nội dung khác của Quyết định số 713/QĐ-TTg ngày 3/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ không thay đổi.

Theo Quyết định số 713, Tổ công tác về tăng cường hợp tác, chủ động thích ứng với điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực, nhất là điều chỉnh chính sách kinh tế, thương mại của Hoa Kỳ; chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp nhằm thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực và các điều chỉnh chính sách của Hoa Kỳ.

Tổ công tác cũng có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp giữa các bộ, cơ quan và địa phương để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được giao.