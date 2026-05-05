Đâm 'sếp' trọng thương từ nguồn cơn xin thuốc lá không được

TPO - Từ mâu thuẫn khi xin thuốc lá, nam công nhân cầm dao quay lại công ty đâm tổ trưởng bị thương nặng.

Ngày 5/5, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Siêng (43 tuổi, quê Cần Thơ) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Nguyễn Văn Siêng tại phiên tòa ngày 5/5.

HĐXX nhận định việc truy tố là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Siêng mang tính chất côn đồ, xâm phạm nghiêm trọng sức khỏe người khác. Việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

Cũng theo HĐXX, quá trình điều tra, bị cáo đã bồi thường 90 triệu đồng, được bị hại làm đơn bãi nại, không yêu cầu xử lý thêm.

Bào chữa cho bị cáo Siêng, luật sư cho rằng hành vi của bị cáo chưa đủ yếu tố cấu thành tội giết người, đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận ý kiến này và đã tuyên phạt bị cáo mức án như đã nêu.

Theo cáo trạng, Siêng là công nhân tại một công ty ở huyện Bình Chánh (cũ). Chiều 25/12/2023, bị cáo cùng đồng nghiệp ăn uống trước nhà xưởng. Đến tối, khi mọi người chuẩn bị ra về, Siêng xin anh V. một điếu thuốc nhưng bị từ chối, dẫn đến bực tức.

Siêng kể lại sự việc với ông P. (tổ trưởng). Ông P. cho biết sẽ báo cáo lãnh đạo để xem xét cho Siêng nghỉ việc. Cho rằng bị đe dọa quyền lợi, Siêng bỏ về phòng trọ lấy dao rồi quay lại công ty tìm và đâm vào vùng ngực, tay ông P..

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật lên đến 35%.