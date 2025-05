Kẻ giết người gây rúng động dư luận ra đầu thú

TPO - Ngày 10/5, Công an tỉnh An Giang cho biết Trần Minh Thượng (SN 2005, trú xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn) đã ra đầu thú sau thời gian lẩn trốn tại Campuchia để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Trước đó, Thượng bị Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã khi cùng đồng bọn gây ra vụ giết người rúng động dư luận.