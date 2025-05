Bắt 12 đối tượng liên quan vụ truy sát trong đêm ở An Giang

TPO - Chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ án khiến một người tử vong tại An Giang, lực lượng công an đã nhanh chóng lần ra dấu vết, truy bắt nhóm đối tượng liên quan khi đang lẩn trốn tại TP. Hà Tiên (Kiên Giang).

Chiều 3/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng".

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Nguyễn Thanh Sil (SN 2005), Trần Anh Kiệt (SN 2007), Nguyễn Thanh Tùng (SN 2008) và Nguyễn Trần Hồng Khương (SN 2009), cùng cư trú tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 30/4, tại phường An Phú (thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang), xảy ra một vụ án mạng khiến Chau Chum (SN 2007) tử vong và Chau Si Na (SN 2007) bị thương. Cả hai cùng trú tại xã An Cư, thị xã Tịnh Biên, đang trên đường về quê nghỉ lễ.

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng xảy ra trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra. Lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng tổ công tác số 4 của Công an tỉnh nhanh chóng triển khai truy xét nóng.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ 12 đối tượng liên quan đang lẩn trốn tại TP. Hà Tiên. Các đối tượng lập tức được di lý về An Giang để phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Khoảng 2h sáng 30/4, nhóm Sil mang theo hung khí (4 cây dao) cùng hàng chục thanh thiếu niên khác đi xe máy từ TP. Châu Đốc xuống TP. Hà Tiên chơi lễ. Khi đến địa phận phường An Phú, nhóm này xảy ra va chạm giao thông với nhóm Chau Chum khiến một người trong nhóm Sil bị ngã xe.

Bực tức vì sự cố, nhóm Sil cầm hung khí truy đuổi nhóm Chum để trả thù. Khi đuổi đến gần trụ sở UBND phường An Phú, Sil đã đâm một nhát vào lưng trái Chau Chum, khiến nạn nhân bị thương nặng rồi gục ngã sau đó. Sil cùng đồng bọn tiếp tục đuổi theo và đâm Chau Si Na vào vai, gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, nhóm Sil đi TP. Hà Tiên chơi lễ thì bị Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt giữ.