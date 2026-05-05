Tạm giữ mẹ và người tình bạo hành bé trai 2 tuổi đến dập lách, tổn thương gan

TPO - Theo thông tin từ địa phương, nạn nhân là bé trai N.G.K. (2 tuổi). Người bị nghi có hành vi bạo hành bé là mẹ ruột tên N.T.T.T (33 tuổi) cùng người tình là D.C (30 tuổi). Cả hai không phải người địa phương, mới đến xã Hòa Hiệp làm việc thời vụ trong thời gian gần đây.

Ngày 5/5, UBND xã Hòa Hiệp cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp Công an xã Hòa Hiệp đã tạm giữ 2 người để điều tra làm rõ vụ một bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Hiện vụ việc đã được khởi tố, các đối tượng liên quan bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi bạo hành gây thương tích nghiêm trọng đối với trẻ em.

Trước đó vào ngày 2/5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về một vụ nghi bạo hành trẻ em xảy ra tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp. Khi có mặt tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện bé trai trong tình trạng hôn mê, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím, dấu hiệu gãy xương và tổn thương nặng. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ bạo hành là cháu N.G.K (sinh năm 2024) là con của N.T.T.T (sinh năm 1993). Thời gian gần đây, N.T.T.T chung sống như vợ chồng với D.C (sinh năm 1996) và đến xã Hòa Hiệp thuê nhà trọ ở cùng với cháu K.

Chiều 5/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM cho biết, đã tiếp nhận và điều trị cho bé trai 2 tuổi trong tình trạng nguy kịch, nghi do bị bạo hành với nhiều tổn thương nghiêm trọng.

Thời điểm được chuyển đến cấp cứu, bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương. Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định trẻ bị dập lách, tổn thương gan, đứt tụy, tổn thương thận, kèm theo vết gãy cũ ở vị trí xương cẳng tay trái.

Ngoài ra, bệnh nhi còn bị thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu. Tình trạng trên cho thấy trẻ đã bị tổn thương kéo dài và rất nghiêm trọng.

Cơ thể bé trai bị đánh bầm dập dẫn đến những thương tích đe dọa tính mạng

Ê-kíp điều trị đã khẩn trương tiến hành các biện pháp hồi sức tích cực nhằm ổn định huyết động, xử lý các tổn thương nội tạng và kiểm soát biến chứng.

Sau khi được điều trị, sức khỏe của bé đã có chuyển biến tích cực, không còn hôn mê. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, đây là ca bệnh nặng, cần tiếp tục theo dõi sát để phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.