Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lừa đảo, cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ bị phạt 15 năm tù

Tân Châu

TPO - Dùng “sổ đỏ” giả để thế chấp vay tiền, Trần Thị Mười Bảy chiếm đoạt 520 triệu đồng của người quen. TAND TPHCM tuyên phạt nữ bị cáo tổng cộng 15 năm tù cho hai tội danh.

Chiều 5/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mười Bảy (49 tuổi) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. Bị cáo còn bị buộc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

pct.jpg
Bị cáo Trần Thị Mười Bảy tại phiên tòa chiều 5/5.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, khoảng tháng 8/2018, Mười Bảy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có tài sản đảm bảo, Mười Bảy vẫn tìm cách tạo dựng hồ sơ giả để vay tiền của bà Nguyễn Thị T...

Thời điểm này, Mười Bảy biết ông Thái Văn Q. đang rao bán hai thửa đất tại khu vực Phú An (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ). Lợi dụng sự tin tưởng khi bản thân từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ), Mười Bảy mượn được hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) từ ông Q. với lý do tìm khách mua.

Sau đó, Mười Bảy liên hệ một người trên mạng xã hội (không rõ lai lịch) để làm giả hai “sổ đỏ” với giá 1 triệu đồng. Có trong tay giấy tờ giả, bị cáo tiếp tục dựng lên hàng loạt tài liệu giả khác như hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán đất, nhằm tạo niềm tin rằng mình đang giao dịch hợp pháp các thửa đất.

Tin tưởng các giấy tờ do Mười Bảy cung cấp là thật, bà T. đã đồng ý cho vay 3 lần với tổng số tiền là 520 triệu đồng vào tháng 8 và 9/2018. Toàn bộ số tiền này sau đó Mười Bảy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mất khả năng hoàn trả, đến hạn thanh toán, Mười Bảy không trả nợ. Hai bên sau đó lập vi bằng xác nhận tổng số tiền vay lên đến 1,45 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản vay trước đó). Khi bị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, bị cáo không chấp hành, rời khỏi nơi cư trú.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Mười Bảy dùng để thế chấp là giả, được in phun màu. Ngoài ra, các chữ ký, dấu vân tay trong hợp đồng mua bán và ủy quyền đều do chính bị cáo tạo lập, không phải của những người liên quan.

Tân Châu
#Hội chữ thập đỏ #Sổ đỏ #Lừa đảo #Bình Dương #Trần Thị Mười Bảy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe