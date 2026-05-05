Lừa đảo, cựu Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương cũ bị phạt 15 năm tù

TPO - Dùng “sổ đỏ” giả để thế chấp vay tiền, Trần Thị Mười Bảy chiếm đoạt 520 triệu đồng của người quen. TAND TPHCM tuyên phạt nữ bị cáo tổng cộng 15 năm tù cho hai tội danh.

Chiều 5/5, TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Mười Bảy (49 tuổi) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, tổng hợp hình phạt là 15 năm tù. Bị cáo còn bị buộc phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại.

Bị cáo Trần Thị Mười Bảy tại phiên tòa chiều 5/5.

Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, khoảng tháng 8/2018, Mười Bảy nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù không có tài sản đảm bảo, Mười Bảy vẫn tìm cách tạo dựng hồ sơ giả để vay tiền của bà Nguyễn Thị T...

Thời điểm này, Mười Bảy biết ông Thái Văn Q. đang rao bán hai thửa đất tại khu vực Phú An (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ). Lợi dụng sự tin tưởng khi bản thân từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương (cũ), Mười Bảy mượn được hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) từ ông Q. với lý do tìm khách mua.

Sau đó, Mười Bảy liên hệ một người trên mạng xã hội (không rõ lai lịch) để làm giả hai “sổ đỏ” với giá 1 triệu đồng. Có trong tay giấy tờ giả, bị cáo tiếp tục dựng lên hàng loạt tài liệu giả khác như hợp đồng ủy quyền, hợp đồng mua bán đất, nhằm tạo niềm tin rằng mình đang giao dịch hợp pháp các thửa đất.

Tin tưởng các giấy tờ do Mười Bảy cung cấp là thật, bà T. đã đồng ý cho vay 3 lần với tổng số tiền là 520 triệu đồng vào tháng 8 và 9/2018. Toàn bộ số tiền này sau đó Mười Bảy dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Mất khả năng hoàn trả, đến hạn thanh toán, Mười Bảy không trả nợ. Hai bên sau đó lập vi bằng xác nhận tổng số tiền vay lên đến 1,45 tỷ đồng (bao gồm cả các khoản vay trước đó). Khi bị yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, bị cáo không chấp hành, rời khỏi nơi cư trú.

Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà Mười Bảy dùng để thế chấp là giả, được in phun màu. Ngoài ra, các chữ ký, dấu vân tay trong hợp đồng mua bán và ủy quyền đều do chính bị cáo tạo lập, không phải của những người liên quan.