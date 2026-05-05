Nhặt được 5 tờ vé số trúng giải và 6 triệu đồng, một phụ nữ tìm người đánh rơi trả lại

TPO - Bà Phạm Thị Sia (Hội viên Hội phụ nữ ấp Bình Thượng, xã Thái Mỹ, TPHCM) trên đường di chuyển đã nhặt được 6 triệu đồng cùng 5 tờ vé số trúng giải (mỗi tờ trị giá 100.000 đồng).

Ngày 5/5, UBND xã Thái Mỹ, TPHCM đã tổ chức trao thưởng, biểu dương bà Phạm Thị Sia nhằm ghi nhận việc làm ý nghĩa nói trên.

Lãnh đạo UBND xã Thái Mỹ tặng giấy khen cho bà Phạm Thị Sia.

Trước đó vào ngày 28/4, bà Phạm Thị Sia (hội viên phụ nữ ấp Bình Thượng, xã Thái Mỹ) di chuyển trên đường đã nhặt được 6 triệu đồng cùng 5 tờ vé số trúng giải (mỗi tờ trị giá 100.000 đồng).

Ngay sau đó, bà Sia chủ động tìm và trao trả lại toàn bộ tài sản cho người đánh rơi là chị Vẹn (ngụ ấp Chợ 1, xã Thái Mỹ).

Hành động “nhặt được của rơi trả lại người mất” của bà Sia được người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn, nghĩa cử này càng trở nên đáng quý, thể hiện rõ tinh thần trung thực và trách nhiệm với cộng đồng.

Bà Sia (trái) trả lại vé số trúng thưởng và tiền cho chị Vẹn.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với cá nhân mà còn góp phần khuyến khích, nhân rộng những tấm gương người tốt – việc tốt trong đời sống.

Từ câu chuyện của bà Sia, chính quyền xã Thái Mỹ khẳng định những giá trị tích cực vẫn đang hiện hữu trong xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, nghĩa tình.