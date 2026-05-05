Huế:

Bỏ mặc cây xanh thành 'củi khô' hàng loạt giữa khu định cư mới

Ngọc Văn

TPO - Hàng loạt cây xanh trồng trên vỉa hè tại khu tái định cư B5 (Khu đô thị mới Thuận An, phường Thuận An, TP. Huế) rơi vào tình trạng khô chết, chậm phát triển hàng loạt, gây mất mỹ quan, khiến người dân bức xúc.

Cây xanh chết hàng loạt, dân bức xúc

Theo phản ánh của nhiều hộ dân sinh sống tại khu tái định cư B5 (Khu đô thị mới Thuận An, phường Thuận An, TP. Huế), tình trạng cây xanh khu vực dự án chết hàng loạt xảy ra trong thời gian dài, nhưng đến nay chưa được khắc phục, trồng mới dứt điểm. Khi triển khai đầu tư dự án khu tái định cư, các tuyến đường nội bộ trong khu vực đều được trồng cây xanh vỉa hè, nhưng nhiều cây hiện đã trở thành củi khô, không còn dấu hiệu sinh trưởng.

Hàng loạt cây xanh vỉa hè tại khu tái định cư B5 khô thân, trơ cành sau thời gian trồng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn cây xanh đô thị được trồng tại khu B5 là giáng hương và nhạc ngựa, cao khoảng 3 - 4 m. Tuy nhiên, nhiều cây đã khô thân, rụng hết lá, vỏ bong tróc từng mảng. Một số cây khác sống cầm chừng, còi cọc, phát triển kém, không đảm bảo chất lượng cây xanh tạo cảnh quan đô thị như mục tiêu của dự án. “Cây trồng chưa được bao lâu đã chết khô, nhìn rất nhếch nhác. Khu tái định cư mới mà cảnh quan như vậy thì rất khó chấp nhận”, một người dân tại khu B5 Thuận An phản ánh.

Cây xanh chết khô, vỏ bong tróc, không còn khả năng sinh trưởng, nhưng không được di dời, trồng mới.
Cây xanh chết hàng loạt ảnh hưởng mỹ quan khu tái định cư.

Tìm hiểu của phóng viên, khu tái định cư B5 thuộc dự án Khu đô thị mới Thuận An có quy mô khoảng 4,62 ha, bố trí khoảng 145 lô đất, tổng mức đầu tư 133 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp khoảng 87 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 12,5 tỷ đồng.

Dự án do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế tiếp quản và tiếp tục triển khai từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực TP. Huế (thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án tuyến đường dẫn ven biển và cầu qua cửa biển Thuận An.

Công trình được khởi công từ tháng 11/2023, đến nay hạ tầng cơ bản đã hoàn thiện, nhiều hộ dân đã đến xây dựng nhà ở, sinh sống. Riêng hạng mục cây xanh thuộc dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải thi công.

Phải khẩn trương khắc phục

Liên quan đến tình trạng cây xanh chết hàng loạt tại khu B5, ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế, cho biết dự án hiện chưa được nghiệm thu, quyết toán toàn bộ nên các tồn tại trong quá trình thi công, trong đó có hạng mục cây xanh sẽ được rà soát và xử lý theo hợp đồng.

Thực trạng cây xanh chết khô kéo dài khiến người dân khu tái định cư bức xúc.

Trao đổi với phóng viên ngày 4/5, ông Tuấn thông tin, qua kiểm tra thực tế tại công trình, chủ đầu tư ghi nhận nhiều cây xanh bị khô thân, rụng lá, có dấu hiệu chết do không được chăm sóc thường xuyên. Tình trạng này kéo dài ảnh hưởng đến mỹ quan công trình và gây dư luận không tốt.

Chủ đầu tư yêu cầu thay thế toàn bộ cây chết trước ngày 15/5 tới.

Từ thực trạng này, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Nam Hải khẩn trương di dời toàn bộ cây chết ra khỏi công trường, đồng thời trồng lại cây mới đúng chủng loại, kích thước theo thiết kế. Việc chăm sóc các cây đã trồng và cây trồng mới cũng phải được thực hiện đầy đủ.

Thời hạn xử lý di dời cây chết, trồng mới cây xanh theo tiêu chuẩn dự án phải hoàn thành trước ngày 15/5. Sau thời điểm kể trên, nếu nhà thầu không khắc phục, chủ đầu tư sẽ tổ chức thực hiện thay và khấu trừ chi phí vào giá trị nghiệm thu, thanh toán của đơn vị thi công.

Ngọc Văn
