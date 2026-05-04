Vụ khách hàng dự án của Phúc Sơn đòi đất, Khánh Hòa báo cáo gì?

Không để phát sinh điểm "nóng"

Ngày 4/5, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam đã ký văn bản gửi Tòa án quân sự Trung ương và Viện kiểm sát quân sự Trung ương liên quan đến kiến nghị của tập thể khách hàng tại dự án do Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Theo UBND tỉnh, trước đó ngày 10/1/2026, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã ban hành Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2026/HS-ST, tuyên phạt tù có thời hạn đối với một số bị cáo nguyên là lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa. Trong vụ án này, 149 khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, sau đó chuyển sang hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Phúc Sơn tại dự án Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang được xác định tham gia tố tụng với tư cách “bị hại”.

Dự án Khu Trung tâm đô thị Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang của Công ty Phúc Sơn trên khu đất sân bay Nha Trang.

Đáng chú ý, trong bản án, Tòa án cũng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tránh lãng phí nguồn lực và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng nhiều khách hàng liên quan đến dự án tập trung đông người tại khu vực gần dự án để khiếu kiện. Trước diễn biến này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền phường Nha Trang triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật, không để phát sinh các điểm nóng phức tạp.

Sáng 16/4/2026, lãnh đạo UBND tỉnh đã chủ trì buổi đối thoại với đại diện các khách hàng. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và Tổng Giám đốc Công ty Phúc Sơn. Tại buổi làm việc, các khách hàng đã gửi đơn kiến nghị và trực tiếp nêu nhiều ý kiến đề nghị giải quyết.

Một trong những nội dung chính được các khách hàng nêu ra là không đồng ý với việc xác định tư cách tham gia tố tụng trong bản án sơ thẩm. Theo họ, việc bị xác định là “bị hại” trong vụ án lừa đảo là chưa phù hợp vì họ đã trực tiếp, tự nguyện ký kết hợp đồng với Công ty Phúc Sơn, không phải với tư cách cá nhân ông Nguyễn Văn Hậu, họ đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Phúc Sơn, không bị ông Nguyễn Văn Hậu lừa dối hay ép buộc, hợp đồng là có thật, nội dung không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội và có hiệu lực thực hiện đối với các bên, do đó tư cách tham gia tố tụng phải được xác định là “Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”.

Về vấn đề này, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh cho biết việc xác định tư cách tố tụng thuộc thẩm quyền của Tòa án cấp phúc thẩm. Hiện các khách hàng đã gửi đơn kháng cáo nội dung này, do đó được đề nghị tiếp tục theo dõi và tham gia phiên tòa phúc thẩm để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, các khách hàng cũng đề nghị UBND tỉnh có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền nhằm xem xét, bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba ngay tình, trên cơ sở Kết luận số 24-KL/TW ngày 13/4/2026 của Bộ Chính trị. Đồng thời, họ kiến nghị buộc Công ty Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng và bàn giao đất theo cam kết.

Liên quan đến nội dung này, UBND tỉnh đề nghị các khách hàng bổ sung, hoàn thiện đơn kiến nghị với các nội dung cụ thể. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công ty Phúc Sơn không tổ chức đối thoại với khách hàng

Cũng liên quan đến vụ việc, đại diện các nhà đầu tư đã có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty Phúc Sơn đề nghị tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và khách hàng tại dự án nói trên.

Tại dự án này Công ty Phúc Sơn đã thu của các khách hàng tổng cộng hơn 7.030 tỷ đồng.

Theo phản ánh của các khách hàng, tại Thông báo số 268/TB-VPUBND ngày 22/4/2026, UBND tỉnh đã thống nhất với kiến nghị này và đề nghị Công ty Phúc Sơn cử người có thẩm quyền tổ chức đối thoại trong tháng 4/2026 tại phường Nha Trang.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các khách hàng cho biết vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Công ty Phúc Sơn về việc tổ chức cuộc đối thoại. Họ cũng nhiều lần liên hệ với ông Chu Minh Duy, Tổng Giám đốc công ty, nhưng không nhận được phản hồi.

“Chúng tôi rất bức xúc trước việc doanh nghiệp chưa thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời cho rằng đây là biểu hiện thiếu thiện chí hợp tác, né tránh trách nhiệm. Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, yêu cầu Công ty Phúc Sơn tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư theo đúng tinh thần đã thống nhất”, đại diện các khách hàng nêu trong đơn kiến nghị.