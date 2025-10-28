Truy tố hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Hai ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, cùng là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, bị truy tố trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Trước đó, ông Thắng đã phải nhận án về các tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong số các bị can, ông Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa), Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch tỉnh), Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh), Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng), Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) bị truy tố về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á), Nguyễn Thị Hằng (chị gái Hậu, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hậu bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn.

Theo cáo trạng, từ năm 2015-2024, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên, Võ Tấn Thái và các bị can thuộc các cơ quan trong Bộ Quốc phòng đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai khi Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Sân bay Nha Trang từ đất quốc phòng sang phát triển kinh tế - xã hội địa phương nhưng chưa được Thủ tướng phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất.

Theo quy định, việc chuyển giao khoảng 186,2ha đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang cho UBND tỉnh Khánh Hòa phải thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất: Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các bị can đã làm trái trình tự thủ tục, đã bàn giao 62,89ha đất quốc phòng cho Công ty Phúc Sơn không đúng quy định, gây thiệt hại cho Nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Hành vi trên của các bị can đã phạm vào tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hành vi lừa đảo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Theo cáo buộc, bị can Nguyễn Văn Hậu trên cương vị là Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Phúc Sơn, biết rõ đất quốc phòng tại Sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất.

Bên cạnh đó, dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận và giao cho Công ty Phúc Sơn là chủ đầu tư dự án, chưa bàn giao đất trên thực địa và cấp phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại khu đô thị.

Thời điểm đó, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng.

Dù vậy, Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với các khách hàng là dự án đã có thủ tục pháp lý; triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 938 Hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 638 cá nhân, thu tổng số tiền hơn 7.032 tỷ đồng.

Các bị can đã đứng tên nộp 10% giá trị hợp đồng và giúp Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bán ra thị trường 211 lô đất và để ngoài sổ sách kế toán của Công ty Phúc Sơn hơn 1.076 tỷ đồng.

Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị can Hậu phải chịu trách nhiệm cao nhất với vai trò là người chủ mưu. Bị can Hằng và Định chịu trách nhiệm với vai trò người giúp sức tích cực.