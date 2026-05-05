Nhiều nhà dân lún nứt cạnh công trình hợp khối quy mô 'khủng' tại thủ phủ đá quý

TPO - Dù được cấp phép là hai công trình nhà ở riêng lẻ, nhưng trên thực tế, một khối nhà quy mô lớn đang được hợp nhất thi công tại thôn 11, xã Lục Yên (thủ phủ đá quý thuộc tỉnh Lào Cai), gây ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng cho các hộ liền kề. UBND xã đã hai lần mời chủ công trình dự họp để xử lý nhưng ông này đều báo bận.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân tại thôn 11 (xã Lục Yên), hơn nửa năm qua, cuộc sống của họ bị đảo lộn hoàn toàn kể từ khi công trình của gia đình ông Bùi Đình Hiệp khởi công. Ghi nhận thực tế của phóng viên ngày 4/5, công trình này đã hoàn thiện phần thô 4 tầng, đang dựng dầm cột để lên tầng 5 với diện tích xây dựng gần 600 m2.

Xung quanh công trường có quây rào kín. Tuy nhiên, phần thi công trên cao không có rào hay quây bạt chắn nên có hiện tượng vữa, xi măng, vật liệu xây dựng rơi xuống đường và vào khu vực nhà người dân sinh sống xung quanh.

Công trình "khủng" của gia đình ông Hiệp đang dựng dầm cột thi công tầng 5.

Chỉ tay vào những vết nứt chạy dài trên tường nhà mình, ông Đoàn Văn Tú (ở thôn 11, xã Lục Yên) cho biết, tình trạng sụt lún bắt đầu từ khi công trình bên cạnh xây lên tầng 2, tầng 3. “Chúng tôi đã kiến nghị UBND xã lập biên bản, yêu cầu đình chỉ để giải quyết bồi thường. Tuy nhiên, bất chấp nhà tôi đã hư hại nặng đến mức phải đi ở nhờ vì sợ sập, công trình của ông Hiệp vẫn miệt mài thi công lên cao”.

Chung cảnh ngộ, bà Đổng Thị Thắng (chủ phòng khám liền kề) phản ánh nền nhà bà đã sụt lún khoảng 10cm. Việc chủ đầu tư qua dặm vá lại nền nhà chỉ là giải pháp "muối bỏ bể" khi toàn bộ kết cấu mái và trần nhà đã bị gập gãy, gây rò rỉ nước nghiêm trọng mỗi khi mưa xuống. Bà Thắng lo ngại: “Việc vá vết nứt không giải quyết được gốc rễ khi kết cấu chịu lực của ngôi nhà đã bị biến dạng, nguy cơ mất an toàn, dễ bị sập, đổ".

Công trình thi công không che chắn khiến vật liệu xây dựng, chất thải xây dựng rơi vãi xuống khu liền kề.

Làm việc với phóng viên, UBND xã Lục Yên cung cấp thông tin liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng của gia đình ông Bùi Đình Hiệp. Cụ thể, khu đất gia đình ông Hiệp đang thi công là của 2 lô đất với 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng biệt.

Về giấy phép xây dựng, thửa đất thứ nhất được cấp phép ngày 29/4/2025, với diện tích là 231,6 m2 (diện tích sàn 1.764,5 m2), thửa đất thứ hai cấp ngày 24/9/2025 với diện tích 355 m2 (diện tích sàn 1.143,6 m2). Tổng diện tích sàn của hai "ngôi nhà riêng lẻ" này cộng lại lên tới gần 3.000 m2. Hai ngôi nhà được thiết kế 5 tầng, với chiều cao 18,65 m, khởi công xây dựng theo dạng công trình nhà ở riêng lẻ ngày 15/6/2025.

Liên quan đến vấn đề này, ông Tăng Kết Dư - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên khẳng định: “Gia đình ông Hiệp xin giấy phép xây dựng trên 2 thửa đất liền kề, 2 nhà ở riêng lẻ, không phải xây khách sạn hay nhà liền khối”.

Nhiều nhà dân xung quanh bị sụt lún, nứt gãy từ khi công trình thi công lên tầng cao.

Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên cho biết thêm, địa phương đã 2 lần đến kiểm tra (ngày 9/4 và ngày 15/4), mời đại diện các gia đình bị ảnh hưởng cùng hộ ông Bùi Đình Hiệp đến xác minh hiện trạng, lập biên bản vụ việc. Tuy nhiên, cả 2 lần ông Hiệp đều lấy lý do bận việc không tham dự.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên, từ kiểm tra thực địa, địa phương xác định gia đình ông Tú, bà Thắng cùng một số hộ dân xung quanh công trình ông Hiệp đang thi công có tình trạng sụt lún, xuất hiện nhiều vết nứt dài, hở miệng, từ trần nhà, tường nhà, nền nhà. Tuy nhiên, địa phương không có máy móc, trang thiết bị để đánh giá thời điểm bị lún nứt, hư hỏng có phải do ảnh hưởng từ công trình thi công của gia đình ông Hiệp gây ra hay không.

"Hiện địa phương đã hướng dẫn các hộ làm thủ tục khởi kiện ra tòa và mời đơn vị giám định độc lập để đánh giá, xác định, làm rõ việc những ngôi nhà bị nứt, sụt lún có phải do việc xây dựng nhà của ông Bùi Đình Hiệp gây ra hay không?", ông Tăng Kết Dư thông tin thêm.