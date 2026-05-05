Xem người dân miền biển chôn cất cá voi nặng hơn 2 tấn theo nghi lễ truyền thống

Trương Định

TPO - Sau khi bị mắc cạn, chết ở vùng biển Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, cá voi mõm khoằm Cuvier được người dân đưa lên vị trí cao để chôn cất theo phong tục.

Người dân đưa cá voi lên bờ để tổ chức mai táng. Clip: Bảo Ngọc - Văn Toàn.

Tối 4/5, người dân thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai), tổ chức mai táng cá thể cá voi dạt vào bờ theo phong tục chôn cất cá Ông của cư dân miền biển.

Do cá có kích thước lớn, người dân phải huy động máy móc hỗ trợ đưa cá lên bờ, chọn vị trí cao ráo để tiến hành chôn cất. Trước khi mai táng, các nghi thức cúng bái được thực hiện trang nghiêm theo phong tục địa phương.

Theo ngư dân miền biển, cá Ông từ lâu được ngư dân xem như vị thần bảo hộ giữa biển khơi. Nếu cá Ông chẳng may dạt vào bờ, bà con đều tổ chức an táng chu đáo, coi đó là cách thể hiện lòng biết ơn và cầu mong bình an trong mỗi chuyến ra khơi

Cá voi được đưa lên bờ để đưa đi mai táng. Ảnh: Bảo Ngọc.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 3/5, ngư dân thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến) phát hiện một con cá lớn mắc cạn trong tình trạng sức khỏe yếu, có nhiều vết thương ở vùng lưng và mắt.

Ngay sau đó, hàng chục người dân đã tập trung hỗ trợ đẩy cá ra lại biển. Tuy nhiên, sau một đêm nỗ lực đưa cá trở lại đại dương, đến trưa 4/5, người dân địa phương phát hiện con cá đã chết cách bờ biển thôn Vĩnh Hội vài trăm mét.

Theo ông Lê Văn Toàn - Trưởng thôn, Phó Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Hội, con cá có chiều dài ước khoảng 4m, trọng lượng ước tính hơn 2 tấn.

Cá voi được đưa đến vị trí cao để chôn cất. Ảnh: Văn Toàn.
Thực hiện mai táng cá voi theo phong tục.

Ông Vũ Long - chuyên gia Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và loài nguy cấp (CBES) thông tin, cá thể cá được người dân ở thôn Vĩnh Hội phát hiện là cá voi mõm khoằm Cuvier, tên khoa học Ziphius cavirostris, một loài cá voi có răng.

Theo ông Long, cá voi mõm khoằm Cuvier là loài sống thiên về vùng biển sâu ngoài khơi, rất hiếm khi được quan sát trực tiếp. Đây là một trong những loài thú có vú lặn sâu nhất thế giới, có thể lặn xuống hàng nghìn mét để kiếm ăn.

#cá Ông #mai táng #ngư dân #Gia Lai #phong tục miền biển #mai táng cá voi #thôn Vĩnh Hội

