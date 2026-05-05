Việt Nam lên tiếng về lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Bình Giang

TPO - Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5 - 16/8 tại một số khu vực ở Biển Đông. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Trong tuyên bố đưa ra ngày 5/5, bà Phạm Thu Hằng cho biết lập trường của Việt Nam đối với các lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua.

“Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông”, Người phát ngôn nêu rõ.

