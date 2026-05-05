Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phải 'đi đến cùng vấn đề'

TPO - Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI không chỉ là nhiệm kỳ kế thừa mà phải là nhiệm kỳ đột phá về thể chế, nâng tầm chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này tại cuộc họp giao ban của lãnh đạo Quốc hội, sáng 5/5. Cuộc họp nhằm đánh giá kết quả công tác chủ yếu trong tháng 4, xem xét các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới.

Quốc hội phải đi đầu trong đột phá thể chế

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Kỳ họp thứ Nhất vừa qua đã khẳng định năng lực thích ứng nhanh, sự vận hành thông suốt của bộ máy Quốc hội sau kiện toàn.

Quốc hội đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, xem xét, bầu và phê chuẩn 39 chức danh cấp cao; thông qua 9 luật, 5 nghị quyết và quyết định nhiều vấn đề chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý yêu cầu phía trước rất lớn, áp lực rất cao, với nhiều nhiệm vụ mới đặt ra. Theo ông, thách thức lớn nhất của Quốc hội khóa XVI không chỉ là khối lượng công việc, mà là yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức hoạt động.

Đề cập đến nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến việc phát huy tinh thần “Lập pháp kiến tạo, Giám sát thực chất, Quyết sách bứt phá”, tập trung vào các định hướng lớn.

Trước hết là đột phá trong công tác lập pháp, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển; từ quản chặt sang tạo hành lang pháp lý thông thoáng nhưng kiểm soát hiệu quả.

"Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, Quốc hội phải đi đầu trong đột phá thể chế; nếu không đổi mới tư duy lập pháp sẽ không tạo được dư địa phát triển", ông bày tỏ.

Không chỉ làm đúng mà phải làm nhanh hơn, tốt hơn

Với hoạt động giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát phải đi đến cùng vấn đề, có địa chỉ trách nhiệm rõ ràng, có cơ chế theo dõi sau giám sát; tăng cường giám sát chuyên đề đối với các lĩnh vực tác động trực tiếp đến tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong quyết định các vấn đề quan trọng, mỗi quyết định của Quốc hội phải được xem xét đầy đủ về cơ sở pháp lý, tác động kinh tế - xã hội, phương án tài chính và rủi ro; không chỉ đúng quy trình mà còn phải đúng thực tiễn, đúng thời điểm và tạo được hiệu quả thực chất…

“Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI không chỉ là nhiệm kỳ kế thừa, mà phải là nhiệm kỳ đột phá về thể chế, nâng tầm chất lượng hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Trên tinh thần đó, ông lưu ý, phải tạo được bước chuyển rõ nét về chất trong đột phá thể chế, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao tính chủ động, phối hợp đồng bộ, bảo đảm vận hành thông suốt, không để xảy ra khoảng trống hay độ trễ trong thực thi nhiệm vụ.

“Không chỉ làm đúng, mà phải làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, thuyết phục hơn, tạo đồng thuận và niềm tin cao hơn. Đó là yêu cầu của Quốc hội khóa này,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.