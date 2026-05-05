Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Thoả thuận ngừng bắn với Iran chưa kết thúc

Quỳnh Như

TPO - Hôm nay (5/5), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine đã tổ chức cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, tập trung thảo luận về các diễn biến liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran.

Mỹ hướng dẫn tàu thuyền ở eo biển Hormuz là "tạm thời" và "mang tính phòng thủ"

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết nỗ lực của Mỹ nhằm hướng dẫn các tàu thuyền ra khỏi eo biển Hormuz là "hoàn toàn riêng biệt" với chiến dịch quân sự đang diễn ra trong khu vực.

954cfe6b-8b2f-4b59-ba7e-5c09ba79279b.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo Lầu Năm Góc.

Ông Hegseth cũng nhấn mạnh, quân đội Mỹ đang tìm cách "phá vỡ sự kìm kẹp bất hợp pháp của Iran" đối với eo biển Hormuz trong chiến dịch Dự án tự do.

"Mỹ đặt mục tiêu bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải khỏi các hành động quân sự của Iran. Mỹ sẽ không cần phải xâm phạm không phận hay vùng biển của Iran trong khuôn khổ việc mở cửa eo biển Hormuz. Chúng tôi không muốn gây chiến. Họ nói họ kiểm soát eo biển, điều đó không đúng", ông Hegseth nói thêm.

"Thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa kết thúc"

Về tình trạng thỏa thuận ngừng bắn, ông Hegseth khẳng định: "Thỏa thuận vẫn chưa kết thúc", dù hai bên đã có các hành động quân sự qua lại tại Hormuz. Ông cho biết Mỹ đã lường trước những "xáo trộn ban đầu" và tình hình hiện nay nằm trong dự tính.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với "hỏa lực áp đảo" nếu các tàu thương mại bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch Dự án tự do.

"Như một món quà trực tiếp từ Mỹ, chúng ta đã dựng lên một vòm màu đỏ, trắng và xanh hùng vĩ trên eo biển Hormuz. Iran sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo nếu tấn công tàu thương mại", ông Hegseth nhấn mạnh.

Iran đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Iran đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, bắn vào tàu thương mại 9 lần và bắt giữ 2 tàu container. Tuy nhiên, theo ông, các hành động này vẫn "chưa vượt ngưỡng" để Mỹ phải nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

"Quyết định có nối lại xung đột hay không là một quyết định chính trị nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Hiện tại, các hành động của Iran chủ yếu mang tính quấy rối ở mức độ thấp", tướng Caine nhận định.

f61eee46-3d06-4fde-8596-3cb4992fc0a9.jpg
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine.

Thỏa thuận ngừng bắn hiện được đánh giá là rất mong manh, đặc biệt sau khi Đô đốc Brad Cooper - Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cho biết Washington đã đánh chìm sáu tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ông Cooper từ chối bình luận về việc liệu lệnh ngừng bắn đã chấm dứt hay chưa, đồng thời nhấn mạnh các hành động quân sự của Mỹ đang được triển khai theo chỉ thị từ tổng thống.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Mỹ #eo biển Hormuz #ngừng bắn #quân sự #xung đột #chiến tranh #leo thang #đàm phán

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe