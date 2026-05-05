Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ: Thoả thuận ngừng bắn với Iran chưa kết thúc

TPO - Hôm nay (5/5), Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine đã tổ chức cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, tập trung thảo luận về các diễn biến liên quan đến xung đột giữa Mỹ và Iran.

Mỹ hướng dẫn tàu thuyền ở eo biển Hormuz là "tạm thời" và "mang tính phòng thủ"

Trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết nỗ lực của Mỹ nhằm hướng dẫn các tàu thuyền ra khỏi eo biển Hormuz là "hoàn toàn riêng biệt" với chiến dịch quân sự đang diễn ra trong khu vực.

"Chiến dịch này hoàn toàn tách biệt và khác với Chiến dịch Epic Fury. Dự án tự do mang tính chất phòng thủ, tập trung về phạm vi và có thời gian thực hiện tạm thời, với một nhiệm vụ duy nhất: Bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại trước các hành động quân sự của Iran", ông nói.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tại cuộc họp báo Lầu Năm Góc.

Ông Hegseth cũng nhấn mạnh, quân đội Mỹ đang tìm cách "phá vỡ sự kìm kẹp bất hợp pháp của Iran" đối với eo biển Hormuz trong chiến dịch Dự án tự do.

"Mỹ đặt mục tiêu bảo vệ hoạt động vận chuyển hàng hải khỏi các hành động quân sự của Iran. Mỹ sẽ không cần phải xâm phạm không phận hay vùng biển của Iran trong khuôn khổ việc mở cửa eo biển Hormuz. Chúng tôi không muốn gây chiến. Họ nói họ kiểm soát eo biển, điều đó không đúng", ông Hegseth nói thêm.

"Thỏa thuận ngừng bắn vẫn chưa kết thúc"

Về tình trạng thỏa thuận ngừng bắn, ông Hegseth khẳng định: "Thỏa thuận vẫn chưa kết thúc", dù hai bên đã có các hành động quân sự qua lại tại Hormuz. Ông cho biết Mỹ đã lường trước những "xáo trộn ban đầu" và tình hình hiện nay nằm trong dự tính.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với "hỏa lực áp đảo" nếu các tàu thương mại bị nhắm mục tiêu trong chiến dịch Dự án tự do.

"Như một món quà trực tiếp từ Mỹ, chúng ta đã dựng lên một vòm màu đỏ, trắng và xanh hùng vĩ trên eo biển Hormuz. Iran sẽ phải đối mặt với hỏa lực áp đảo nếu tấn công tàu thương mại", ông Hegseth nhấn mạnh.

Iran đã tấn công lực lượng Mỹ hơn 10 lần

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân - tướng Dan Caine cho biết, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Iran đã thực hiện hơn 10 cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ, bắn vào tàu thương mại 9 lần và bắt giữ 2 tàu container. Tuy nhiên, theo ông, các hành động này vẫn "chưa vượt ngưỡng" để Mỹ phải nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn.

"Quyết định có nối lại xung đột hay không là một quyết định chính trị nằm ngoài thẩm quyền của tôi. Hiện tại, các hành động của Iran chủ yếu mang tính quấy rối ở mức độ thấp", tướng Caine nhận định.