Nhịp sống Thủ đô

Kết thúc nghỉ lễ, bến xe Hà Nội chật kín hành khách trở lại Thủ đô

Phùng Linh - Đức Nguyễn

TPO - Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dòng người từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại Thủ đô Hà Nội khiến lượng hành khách tại các bến xe tăng cao so với ngày thường.

Ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, lượng hành khách đổ về các bến xe Hà Nội tăng mạnh, tập trung vào chiều và tối.
Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát, khu vực sảnh chờ và khu vực trả khách đông kín người, nhiều gia đình đưa nhau trở lại thành phố sau kỳ nghỉ dài.
Người dân tay xách, nách mang hành lý, đứng chờ xe trung chuyển hoặc phương tiện cá nhân để di chuyển về nội đô.
Lựa chọn khung giờ đầu chiều để di chuyển nhằm tránh cao điểm, gia đình chị Nguyễn Thúy Hằng (quê Thanh Hoá) cho biết lộ trình về Hà Nội khá suôn sẻ. Thực tế đường không quá tắc nên xe đến khá đúng giờ, nhanh chóng hơn dự kiến.
Các tuyến xe đi các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An… có lượng khách tăng nhanh, nhiều xe xuất bến trong tình trạng kín chỗ.
Hoạt động đón, trả khách diễn ra liên tục, phục vụ cả hành khách trở lại Thủ đô và hành khách đi các tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, dự kiến trong ngày 3/5, bến đón khoảng 15.000 lượt hành khách. Để hỗ trợ, giải tỏa hành khách khi xuống bến, đơn vị đã phối hợp với 32 tuyến xe buýt tăng cường phương tiện, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại. Đồng thời, bến phối hợp với lực lượng công an phường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.
Tại bến xe Nước Ngầm, từ đầu giờ chiều, hành khách bắt đầu đông đúc.
Nhu cầu di chuyển về các địa phương của người dân Thủ đô ghi nhận mức tăng cao trong chiều 3/5 do kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài nhiều ngày.
Người dân khệ nệ mang theo nhiều đồ đạc, quà quê quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Sau kỳ nghỉ lễ, dòng người trở lại Thủ đô để chuẩn bị cho tuần làm việc mới dự báo còn tiếp tục tăng trong buổi tối. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn khung giờ di chuyển phù hợp, tuân thủ hướng dẫn phân luồng để đảm bảo hành trình an toàn, thuận lợi.
