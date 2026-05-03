Kết thúc nghỉ lễ, bến xe Hà Nội chật kín hành khách trở lại Thủ đô

TPO - Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dòng người từ các tỉnh, thành bắt đầu quay trở lại Thủ đô Hà Nội khiến lượng hành khách tại các bến xe tăng cao so với ngày thường.
Hoạt động đón, trả khách diễn ra liên tục, phục vụ cả hành khách trở lại Thủ đô và hành khách đi các tỉnh. Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, dự kiến trong ngày 3/5, bến đón khoảng 15.000 lượt hành khách. Để hỗ trợ, giải tỏa hành khách khi xuống bến, đơn vị đã phối hợp với 32 tuyến xe buýt tăng cường phương tiện, phục vụ tối đa nhu cầu đi lại. Đồng thời, bến phối hợp với lực lượng công an phường đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.
Người dân khệ nệ mang theo nhiều đồ đạc, quà quê quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.