Đà Nẵng công bố loạt quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ông Võ Như Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường thành phố Đà Nẵng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.

Sáng 5/5, tại xã Trà Tập, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ.

Ông Võ Như Toàn là tân Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập

Tại hội nghị, đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Võ Như Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường TP. Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng với đó, ông Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030; giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trà Tập đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, nhiệm vụ cụ thể do cơ quan phân công.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc điều động ông Lê Trung Thực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Tập đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Đảng bộ xã Trà Tập và các địa phương tiếp tục củng cố đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc, Điều lệ Đảng; đồng thời tạo điều kiện để các cán bộ được điều động, luân chuyển phát huy năng lực trong môi trường công tác mới.

Nhận nhiệm vụ, ông Võ Như Toàn bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập. Ông nhấn mạnh sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập và ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025–2030, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 do nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, điều hành, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định, với vai trò người đứng đầu, ông Hà Ra Diêu chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Ngoài ra, ông còn bị kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập bằng hình thức khiển trách; đồng thời thi hành kỷ luật ông Hà Ra Diêu bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.

