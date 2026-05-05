Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng công bố loạt quyết định về công tác cán bộ

Hoài Văn

TPO - Ông Võ Như Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường thành phố Đà Nẵng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.

Sáng 5/5, tại xã Trà Tập, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về công tác cán bộ.

ong-vo-nhu-toan.jpg
Ông Võ Như Toàn là tân Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập

Tại hội nghị, đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Võ Như Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Môi trường TP. Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng với đó, ông Nguyễn Thế Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Liên được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030; giới thiệu để HĐND xã bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2026–2031.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng quyết định điều động bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trà Tập đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng, nhiệm vụ cụ thể do cơ quan phân công.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về việc điều động ông Lê Trung Thực - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trà Tập đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị Đảng bộ xã Trà Tập và các địa phương tiếp tục củng cố đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc, Điều lệ Đảng; đồng thời tạo điều kiện để các cán bộ được điều động, luân chuyển phát huy năng lực trong môi trường công tác mới.

cong-bo-quyet-dinh.jpg
Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh chủ trì Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ.

Nhận nhiệm vụ, ông Võ Như Toàn bày tỏ vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập. Ông nhấn mạnh sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập và ông Hà Ra Diêu, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025–2030, Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 do nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, điều hành, gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định, với vai trò người đứng đầu, ông Hà Ra Diêu chịu trách nhiệm chính đối với các vi phạm, khuyết điểm nêu trên. Ngoài ra, ông còn bị kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trà Tập bằng hình thức khiển trách; đồng thời thi hành kỷ luật ông Hà Ra Diêu bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trà Tập nhiệm kỳ 2025–2030.

Hoài Văn
#Đà Nẵng #công tác cán bộ #điều động #bổ nhiệm #xã Trà Tập #chính quyền #đảng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe