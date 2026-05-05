9 điểm nhấn nổi bật tại Lễ hội Làng Sen 2026

TPO - Lễ hội Làng Sen là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn và sự thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 5/5, tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo “Lễ hội Làng Sen năm 2026”, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và công bố Quyết định Khu Du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên.

Tại buổi họp báo, bà Quách Thị Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết, từ năm 1981 phong trào văn nghệ quần chúng hát về Bác Hồ, về Tổ quốc, về Đảng đã ra đời với tên gọi Liên hoan tiếng hát Làng Sen.

Đến năm 2002, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen với quy mô cấp tỉnh (tổ chức hàng năm) và quy mô toàn quốc (5 năm tổ chức một lần) vào dịp sinh nhật Bác.

Từ những năm đầu tổ chức, Lễ hội Làng Sen đã thu hút nhiều tầng lớp nhân dân không chỉ trong tỉnh Nghệ An mà nhân dân cả nước, kiều bào nước ngoài, du khách quốc tế hưởng ứng, tham dự.

Đây là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Hoạt động cũng đồng thời tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước; từng bước thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, sản phẩm du lịch đặc thù gắn với không gian trải nghiệm văn hóa, lịch sử, tâm linh trên quê hương Bác Hồ.

Trong khuôn khổ Lễ hội, từ ngày 18/5 đến 30/5 sẽ diễn ra 9 hoạt động điểm nhấn. Trong đó có những hoạt động đáng chú ý như: Lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ ở Khu Di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn; Lễ rước ảnh Bác; Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026, chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) và công bố Quyết định Khu Du lịch quốc gia Khu Di tích Kim Liên; Triển lãm chuyên đề “Kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.

Bên cạnh đó còn tổ chức không gian “Chợ Quê” kết hợp hoạt động du lịch trải nghiệm tại Làng Sen; Triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”; Trưng bày chuyên đề: “Hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn quốc” và tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Khu Di tích Kim Liên; Khánh thành Dự án Thác 9 tầng thuộc Khu Du lịch văn hóa tại xã Kim Liên...