Ấn tượng chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng

TPO - Chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao Lễ hội Làng Sen 2025 nhân dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho du khách và người dân tham gia.

Tối 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An và TPHCM phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng và bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động Lễ hội Làng Sen 2025 và chuỗi các sự kiện nhân dịp Kỷ niệm 135 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Lễ hội Làng Sen khởi phát từ phong trào nghệ thuật quần chúng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lan tỏa, lớn mạnh trở thành ngày hội văn hóa toàn quốc, đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân dân cả nước.

Giá trị văn hóa, tinh thần của Lễ hội Làng Sen ngày càng gắn bó, hòa vào dòng chảy đời sống xã hội với vai trò kết nối mạch nguồn truyền thống văn hóa - văn hiến của quê hương Nghệ An với cả nước.

Lễ hội Làng Sen năm nay diễn ra ở quy mô toàn quốc, với nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn tổ chức tại xã Kim Liên (huyện Nam Đàn) và thành phố Vinh, trong thời gian từ ngày 4 đến 19/5. Ngoài các nghi lễ trang trọng như lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ, Lễ dâng hương, dâng hoa...

Điểm nhấn của lễ hội là chương trình khai mạc lễ hội tại sân vận động Làng Sen (xã Kim Liên, Nam Đàn) kết hợp sự kiện khánh thành tượng Bác Hồ về thăm quê - công trình tượng đài do Bộ Công an tặng cho tỉnh Nghệ An.

Tại đêm khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề Tượng đài trong muôn triệu trái tim được đầu tư công phu, với sự tham gia biểu diễn của gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên của tỉnh Nghệ An và các đơn vị đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Đặc biệt, lần đầu nhân dân tại Làng Sen quê Bác được thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật 15 phút đầy ấn tượng.

Riêng hội diễn nghệ thuật quần chúng Tiếng hát Làng Sen toàn quốc năm nay diễn ra từ ngày 16 đến 19/5 tại nhà hát dân ca tỉnh Nghệ An, với sự tham gia của 30 đoàn nghệ thuật quần chúng, hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân đến từ các tỉnh, thành phố.

Kết thúc hội diễn, ban tổ chức đã trao 36 HCV, 62 HCB cho các tiết mục xuất sắc, trao 20 giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức chương trình tham gia hội diễn.

Điểm nhấn trong đêm bế mạc Lễ hội Làng Sen là chương trình nghệ thuật đặc biệt Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng. Chương trình có 3 phần gồm Hồ Chí Minh - Con đường thế kỷ Người đi, Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng và Việt Nam - Tổ quốc ta ơi.