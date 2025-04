Bắn pháo hoa 15 phút tại Lễ hội Làng Sen toàn quốc 2025

TPO - Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động lễ ý nghĩa và các hoạt động văn hóa, thể thao độc đáo, đặc sắc. Trong đó có màn bắn pháo hoa tầm thấp 15 phút tổ chức tại huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Chiều 9/4, tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 và khánh thành Tượng đài Bác Hồ về thăm quê, chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025).

Từ năm 1981, Liên hoan tiếng hát Làng Sen được ra đời. Đến năm 2002, phong trào văn nghệ này được tỉnh Nghệ An nâng lên thành Lễ hội Làng Sen quy mô cấp tỉnh tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc tổ chức 5 năm một lần vào dịp sinh nhật Bác.

Lễ hội Làng Sen là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng biết ơn, thành kính của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, lễ hội còn là dịp để giới thiệu, quảng bá về văn hóa Làng Sen, quê hương Nghệ An tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2025 được tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an cùng các tỉnh thành phố trên toàn quốc tổ chức nhân dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, ấn tượng. Cụ thể, mở đầu chuỗi hoạt động là lễ Khai mạc Lễ hội Làng Sen và Khánh thành Tượng đài Bác Hồ về thăm quê. Trong lễ khai mạc sẽ có chương trình bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút ngay tại Sân vận động Làng Sen (huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Từ 9/5 đến 14/5 sẽ diễn ra Hội diễn Tiếng hát Làng Sen kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Vinh, Triển lãm ảnh Đất nước, con người ASEAN từ ngày 10-20/5 tại Bảo tàng tỉnh Nghệ An, Triển lãm tranh cổ động tấm lớn kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 8/5-30/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Triển lãm Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người từ ngày 16/5-20/5 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An, Tổ chức Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu các nghệ sĩ điện ảnh, Đoàn làm phim về Bác Hồ tại Nghệ An từ ngày 15-17/5 tại Nhà hát dân ca Nghệ An, Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan (huyện Nam Đàn), Tổ chức chương trình nghệ thuật Từ Làng Sen đến TP. Hồ Chí Minh và bế mạc Lễ hội Làng Sen vào ngày 19/5

Thông tin thêm về tượng đài Bác Hồ về thăm quê, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - cho biết tượng Bác Hồ về thăm quê được mô phỏng từ bức ảnh chụp lại Bác Hồ về thăm quê vào năm 1961. Tượng được đúc bằng ép thủy lực công nghệ mới. Tượng cao 7,9 m, phần đế cao 0,4 m, chân đế đặt tượng cao hơn 2 m. Tổng chiều cao là hơn 10 m.

“Từ bức ảnh chụp Bác Hồ về thăm quê năm 1961 được chuyển tải thành bức tượng đồng, qua đó thể hiện tình cảm, tri ân của nhân dân, của Bộ Công an, và cũng là tượng đài để người dân chiêm bái. Tượng được đặt ngay tại sân vận động Làng Sen, nơi Bác Hồ đã ở đó nói chuyện với nhân dân trong 2 dịp Bác về thăm quê”, bà Trần Thị Mỹ Hạnh thông tin.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An cho biết Lễ hội Làng Sen 2025 có nhiều hoạt động đặc biệt, trong đó là lần đầu tiên tổ chức bắn pháo hoa tại huyện Nam Đàn đúng vào dịp Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Khánh thành tượng đài Bác Hồ về thăm quê.