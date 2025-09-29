Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Nhà tranh Bác Hồ ở Làng Sen đứng vững trước bão số 10

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong gió bão khắc nghiệt, hình ảnh mái tranh mộc mạc ở quê Bác vẫn đứng vững kiên cường như một biểu tượng về sức sống bền bỉ của dân tộc.

Rạng sáng 29/9, bão số 10 (bão Bualoi) đổ bộ với sức gió dữ dội đã khiến tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề. Hàng loạt nhà dân, công trình bị tốc mái, hư hỏng hoàn toàn. Nhiều tuyến phố hoang tàn, cây xanh bật gốc, cột điện đổ rạp chắn ngang lòng đường, giao thông ách tắc.

tp-27.jpg
Nhà tranh Bác Hồ ở Làng Sen quê nội vẫn đứng vững trước bão số 10

Bão số 10 đã tàn phá nặng nề nhưng điều đặc biệt, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), mái nhà tranh - nơi lưu giữ tuổi thơ của Bác Hồ - sau cơn bão số 10 vẫn đứng vững kiên cường. Trong gió bão khắc nghiệt, hình ảnh mái tranh mộc mạc ấy như một biểu tượng về sức sống bền bỉ của dân tộc. Dù giông tố có dữ đội đến đây, những giá trị thiêng liêng về cội nguồn, của lịch sử vẫn được gìn giữ.

tp-21.jpg
tp-20.jpg
Nhà tranh mộc mạc ở quê ngoại Hoàng Trù sau gió bão Bualoi

Ông Nguyễn Bảo Tuấn - Giám đốc khu di tích Kim Liên - cho biết cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào Nghệ An cuối tháng 8 đã khiến nhiều hạng mục tại khu di tích đã bị hư hại. Đặc biệt, 1.000 cây xanh lớn tại khu di tích bị gãy đổ, nhà biểu diễn dân ca Ví giặm, mái che kho lưu trữ, đường tham quan, hệ thống điện và hàng rào hư hỏng ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan và hoạt động đón khách.

Do đó, trước khi bão số 10 đổ bộ, đơn vị đã tiến hành gia cố nhà cửa, chặt tỉa cây xanh, chèn chống các hạng mục dễ bị tác động. Công tác phòng chống được triển khai thận trọng do trong khuôn viên có nhiều cây cổ thụ, nhà gỗ, nhà tranh - những hạng mục dễ bị ảnh hưởng khi bão ập đến.

tp-54.jpg
tp-55.jpg
﻿tp-22.jpg
tp-25.jpg
Trước bão số 10 đổ bộ, Ban quản lý Khu di tích Kim Liên đã chủ động gia cố nhà cửa, cây xanh...

Mái nhà tranh không chỉ che chở cho thời thơ ấu của Người mà hôm nay còn che chở cho niềm tin, tình cảm của bao thế hệ. Nhìn mái tranh sau bão, lòng ta như được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin rằng mọi khó khăn, thử thách rồi cũng sẽ qua, chỉ còn lại tinh thần kiên cường và những giá trị bất diệt mà Bác đã để lại cho dân tộc”, ông Tuấn chia sẻ.

Khu di tích Kim Liên được thành lập từ năm 1956, với diện tích 205 ha, đây là một trong những di tích quốc gia đặc biệt tại Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần làm phong phú kho tàng di sản Việt Nam.

tp-23.jpg
tp-28.jpg
Cán bộ Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên khắc phục sau bão số 10.

Khu di tích Kim Liên là nơi lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật, không gian văn hóa - lịch sử về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hai lần Bác về thăm quê. Mỗi năm, Khu di tích đón khoảng 2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Không chỉ bảo tồn, tôn tạo và phát huy tích cực những giá trị di sản văn hóa về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương, hiện nay, tỉnh Nghệ An đang tập trung xây dựng khu di tích Kim Liên trở thành một trọng điểm du lịch - dịch vụ của ngành du lịch Nghệ An.

Đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người Nghệ An thân thiện và mến khách, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thu Hiền
#Bác Hồ #Khu di tích Kim Liên #bão Bualoi #mái nhà tranh #du lịch Nghệ An #di sản Việt Nam #giá trị truyền thống

