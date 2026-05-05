Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người đàn ông Nga uống rượu bia rồi gây tai nạn chết người ở Nha Trang

Phùng Quang

TPO - Sau khi sử dụng rượu bia, một người đàn ông quốc tịch Nga điều khiển xe mô tô đã tông vào một phụ nữ đang qua đường tại Nha Trang (Khánh Hòa), khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 5/5, lãnh đạo Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tối 4/5, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Smolyakov Konstantin (sinh năm 1991, quốc tịch Nga) để điều tra, làm rõ hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

anh-man-hinh-2026-05-05-luc-130437.png
Konstatin tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 4/5, sau khi sử dụng rượu bia cùng bạn bè, Konstatin điều khiển xe mô tô một mình trở về nơi lưu trú. Do không làm chủ được tốc độ và tay lái, đối tượng đã tông vào một phụ nữ khoảng 70 tuổi khi bà đang đi bộ qua đường tại phường Nha Trang.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của Konstatin ở mức 268,8 mg/100 ml máu, vượt rất cao so với quy định cho phép.

Hiện Công an phường Nha Trang đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Phùng Quang
#Công an phường Nha Trang #quốc tịch Nga #sử dụng rượu bia #nồng độ cồn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe