Xã hội

Tai nạn liên hoàn ở đầu cầu Thăng Long, 3 người mắc kẹt trong ô tô con bị vò nát

Thanh Hà

TPO - Gần trưa 5/5, nhiều ô tô xảy ra va chạm liên hoàn tại lối lên cầu Thăng Long (Hà Nội). Vụ việc khiến 1 ô tô con bị vò nát, 3 người trong xe mắc kẹt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, tại khu vực lối dẫn lên cầu Thăng Long (Hà Nội) xảy ra 2 vụ va chạm liên hoàn giữa 10 xe ô tô.

Vào thời điểm trên, xe ô tô HOWO BKS 29E-491.XX di chuyển hướng cầu Thăng Long đi Nội Bài xảy ra va chạm với xe ô tô con BKS 88A-531.XX.

Cú va chạm khiến xe ô tô con tiếp tục va chạm với xe tải BKS 88C-078.XX và xe tải 99C-125.XX.

Vụ tai nạn khiến xe ô tô con bị vò nát. Lực lượng chức năng cùng người dân đã hỗ trợ tài xế, cùng 2 nữ giới trong xe ra ngoài đi cấp cứu.

Đáng chú ý, ngay phía sau vụ tai nạn kể trên cũng xảy ra va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô khác.

Cụ thể, 1 xe thư báo BKS 29H-868.XX, xe đầu kéo 98R-029.XX, xe tải 29H-286.XX và xe ô tô Hyundai Starex...

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường giải quyết, phân luồng giao thông.

Do xảy ra 2 vụ va chạm liên hoàn gần nhau, tuyến đường Vành đai 3 hướng đi cầu Thăng Long bị ùn dài.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

