‘Cần câu cơm’ bị cháy rụi, cụ ông 72 tuổi chạy xe ôm được quyên góp mua xe mới

TPO - Giữa trưa nắng, chiếc xe máy cũ để chạy xe ôm của ông Nguyễn Văn Bớt, 72 tuổi, ở Cà Mau bất ngờ bén lửa và bị thiêu rụi. Thương cảm cảnh nghèo khó của ông, nhiều người đã gửi tiền quyên góp, hỗ trợ ông mua xe mới để tiếp tục mưu sinh và một khoản tiền dự phòng cho tuổi xế chiều.

Clip: Ông Nguyễn Văn Bớt kể lại giây phút chiếc xe cháy giữa đường.

Ở tuổi xế chiều, ông Nguyễn Văn Bớt (72 tuổi, tạm trú xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau) vẫn ngày ngày lái xe máy cũ chở khách mưu sinh. Thế nhưng, một mồi lửa bỗng bùng lên thiêu rụi chiếc xe là "cần câu cơm" của ông.

Trưa 1/5, kết thúc cuốc xe chở khách từ xã ra trung tâm tỉnh, trên đường về, ông Bớt ghé đổ xăng, vừa chạy được một đoạn bất ngờ chiếc xe “cà tàng” của ông bất ngờ bốc cháy. Nghe người đi đường hô xe mình đang cháy phía sau, ông Bớt bỏ xe rồi hô mọi người vào giúp dập lửa. Dù được hỗ trợ, nhưng chỉ sau ít phút chiếc xe chỉ còn lại bộ khung sắt cháy xém.

"Nhìn chiếc xe mưu sinh chỉ còn khung sắt, ruột gan tôi như đứt từng khúc. Không biết rồi lấy gì sống”, ông Bớt nói.

Ông Bớt trước đây sống ở xã An Xuyên (nay là phường An Xuyên, Cà Mau), vợ chồng ông chia tay nhau gần 30 năm trước. Tuổi cao, để gần con cái ông về xã Tân Lộc ở, nhưng thấy mình còn đủ sức tự lo, không muốn phiền con cái vốn cũng không khá giả gì, nên ông chỉ cất chòi ở tạm trên đất của người con thứ 5. Ngày ngày, ông chạy xe ôm, chiều về trồng thêm rau bán kiếm thêm. Nhưng rồi, chiếc xe cũng cháy rụi.

Giữa lúc bế tắc, cộng đồng đã đưa tay giúp người chạy xe ôm già. Chứng kiến vụ cháy xe, sự tuyệt vọng của ông Bớt khi chiếc xe chỉ còn bộ khung, anh Trần Minh Cảnh (ngụ phường An Xuyên) và anh Nguyễn Minh Tân dựng lại clip vụ cháy, lời kể của ông Bớt và đưa lên mạng xã hội. Hai anh còn cất công xác minh gia cảnh ông Bớt và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

​“Hôm đó, mình thấy bác kêu mọi người giúp chữa cháy, rồi bất chấp nguy hiểm bác lao vào dập lửa, dù lưng đã còng, chân không còn vững. Khi lửa tắt, bác thất thần ngồi nhìn bộ khung xe còn sót lại, thấy tội nên mình hỏi gia cảnh và làm clip đưa lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng giúp đỡ”, anh Tân chia sẻ.

Tương tự, anh Trần Minh Cảnh là một trong những người vào hỗ trợ dập lửa, còn vợ đứng phía xa quay clip. Sau đó biết được gia cảnh khó khăn của ông Bớt, anh Cảnh cũng phối hợp với một nhóm Fanpage xác minh gia cảnh, còn vợ anh đứng ra quyên góp hỗ trợ ông.

Chỉ vài ngày đăng clip và kêu gọi hỗ trợ, anh Tân đã nhận về số tiền hỗ trợ ông Bớt từ cộng đồng gần 100 triệu đồng. Nhóm của vợ anh Cảnh cũng tiếp nhận số tiền hỗ trợ hơn 25 triệu đồng.

Ông Bớt (áo trắng) bất chấp nguy hiểm lao vào cứu xe (ảnh trái), và niềm vui bên chiếc xe mới từ số tiền của cộng đồng quyên góp ủng hộ (phải).

Sau khi thông báo dừng quyên góp, anh Tân đã trực tiếp đưa tiền và dẫn ông Bớt đi mua một chiếc xe máy mới. Số tiền mặt còn lại, sau khi hoàn tất các thủ tục sao kê từ ngân hàng, anh Tân và anh Cảnh đã trao lại cho ông Bớt dưới sự chứng kiến của các bên liên quan.

Khi chọn mua xe mới, ông Bớt chỉ chọn chiếc xe số giá không quá cao, nhưng đủ để tiếp tục sử dụng mưu sinh. “Có lại chiếc xe tôi mừng lắm, như có lại đôi chân của mình vậy”, ông Bớt nói, ánh mắt rưng rưng.