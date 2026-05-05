Hoả tốc yêu cầu kiểm soát vận chuyển động vật, ngăn virus lở mồm long móng

Dương Hưng

TPO - Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa hỏa tốc yêu cầu các chi cục hải quan khu vực khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ virus lở mồm long móng (LMLM) serotype SAT1 xâm nhập vào Việt Nam.

Yêu cầu này được đưa ra trên cơ sở thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như đề nghị phối hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tăng cường phòng, chống dịch bệnh động vật xuyên biên giới.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động tổ chức triển khai đầy đủ các biện pháp nghiệp vụ theo chức năng, tập trung vào kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nguồn nguy cơ cao mang mầm bệnh.

Lực lượng hải quan được yêu cầu tăng cường kiểm soát đối với hành lý của người nhập cảnh, hàng hóa xách tay, cũng như các lô hàng vận chuyển qua đường bộ, đường hàng không và đường biển. Các trường hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật và sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Các đơn vị cần chủ động thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro tại các tuyến, địa bàn trọng điểm và đối tượng có nguy cơ cao, từ đó áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát phù hợp, nâng cao hiệu quả phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Hải quan yêu cầu các đơn vị kịp thời ngăn chặn việc vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, nguồn nguy cơ cao mang mầm bệnh.

Cục Hải quan cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân về nguy cơ, tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật có thể mang virus LMLM serotype SAT1. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, hạn chế tiếp tay cho các hành vi buôn lậu, góp phần bảo vệ an toàn dịch bệnh trong nước.

Lở mồm long móng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc họ Picornaviridae gây ra, ảnh hưởng chủ yếu đến các loài gia súc móng guốc chẻ như trâu, bò, lợn, dê, cừu. Bệnh có tốc độ lây lan rất nhanh, gây thiệt hại lớn về kinh tế do làm giảm năng suất chăn nuôi, hạn chế vận chuyển, thương mại động vật và sản phẩm động vật.

Virus LMLM có 7 serotype (nhóm huyết thanh) chính gồm O, A, C, Asia 1 và ba chủng SAT (SAT1, SAT2, SAT3). Trong đó, SAT1 là một trong các chủng có nguồn gốc chủ yếu tại khu vực châu Phi, nhưng thời gian gần đây ghi nhận xu hướng lan rộng sang một số khu vực ngoài truyền thống thông qua hoạt động thương mại và vận chuyển động vật.

Hiện nay, Việt Nam chủ yếu lưu hành các nhóm huyết thanh O và A, trong khi SAT1 chưa phải chủng phổ biến. Chính vì vậy, nguy cơ xâm nhập của chủng mới này được đánh giá là đặc biệt đáng lo ngại, bởi hệ thống miễn dịch tự nhiên của đàn gia súc trong nước gần như chưa có “kinh nghiệm” đối phó.

#Cục Hải quan #lở mồm long móng #virus #phòng chống dịch bệnh #lở mồm long móng dịch

