Bất động sản là 'cỗ máy' kích hoạt tăng trưởng 2 con số

TPO - Bất động sản chiếm khoảng 12% GDP cả nước. Con số này chưa tính tới tác động gián tiếp từ các ngành phụ trợ. Chỉ cần thị trường bất động sản chững lại, hàng loạt lĩnh vực lập tức chịu ảnh hưởng.

Hơn 3.000 dự án ách tắc

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, tỷ lệ dân số đô thị hiện chiếm khoảng 40% và sẽ tăng lên 45% vào năm 2030, do đó đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 70 triệu m2 nhà ở đô thị. Tuy nhiên, so với tình hình phát triển nguồn cung hiện tại, mỗi năm Việt Nam thiếu hụt khoảng 300.000 đơn vị nhà ở do phát sinh thêm các hộ gia đình thành thị mới, đặc biệt là từ nhu cầu ra ở riêng của thế hệ trẻ tách từ các đại gia đình.

Sự thiếu hụt nguồn cung đang tiếp tục đẩy giá nhà tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, sự thiếu hụt này không xảy ra ở tất cả các phân khúc bất động sản. Trong khi khu vực nông thôn, các vùng ven đô thị hoặc tại các đô thị loại III, IV đang có đủ, thậm chí dư thừa nguồn cung thì khu vực thành thị đang phải đối mặt với áp lực quá tải do nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn. Phía Nam là TPHCM và khu vực Đông Nam Bộ. Ở phía Bắc chủ yếu tập trung ở khu vực Hà Nội và một số thành phố vệ tinh.

Theo dự báo của Bộ Xây dựng, nhu cầu nhà ở giai đoạn 2021-2030 sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt tại các khu vực đô thị. Số liệu của Cục Thống kê còn chỉ ra, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Việt Nam năm 2024 là 26,6 m2/người, tăng 3,4 m2/người so với năm 2019. Diện tích nhà ở bình quân đầu người của loại nhà chung cư ở mức 21,1 m2/người, thấp hơn so với mức 26,8 m2/người đối với loại hình nhà riêng lẻ.

Như vậy, diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Việt Nam đang thấp hơn so với các tiêu chuẩn khuyến cáo hoặc mục tiêu phát triển dài hạn, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Thế nhưng, ách tắc pháp lý khiến nguồn cung nhỏ giọt suốt nhiều năm qua, tạo chênh lệch lớn về cung cầu.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện còn 3.338 dự án, đất đai còn tồn đọng chưa được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn với diện tích hơn 145.600 ha, tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Trong đó, hơn 1.810 dự án, đất đai thuộc thẩm quyền xử lý của địa phương và hơn 1.520 dự án, đất đai thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cho biết, tại TPHCM có nhiều công ty địa ốc đã sẵn sàng cho chu kỳ triển khai mới khi hoàn tất các điều kiện về quỹ đất, tài chính... Thế nhưng, cái mà doanh nghiệp không lường được là thời gian làm pháp lý dự án, tính tiền sử dụng đất khiến nhiều dự án lại rơi vào trạng thái chờ đợi kéo dài.

Bất động sản là trụ cột

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) - cho rằng, chính sách tín dụng rất quan trọng đối với cả nền kinh tế, không chỉ riêng bất động sản. Trong 21 ngành kinh tế được phân loại ở bậc 1 - bậc quan trọng nhất của nền kinh tế, có ngành kinh doanh bất động sản.

Không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP, thị trường bất động sản phát triển còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng chục ngành nghề.

Tuy nhiên, chúng ta đã có cách nhìn bất động sản khá lệch lạc khi chỉ nhìn nó ở thị trường nhà ở, trong khi thị trường này còn có bất động sản công nghiệp, bất động sản du lịch, bất động sản y tế, giáo dục, vui chơi giải trí... “Chúng ta phải khẳng định vai trò rất quan trọng của bất động sản. Nhu cầu ăn, mặc cơ bản không khó khăn nhưng nhu cầu chỗ ở là rất lớn và tiếp tục giải quyết”, ông Châu nói.

Năm 2025, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 19%, trong đó bất động sản hơn 24%. Ông Châu khẳng định, bao giờ tăng trưởng tín dụng bất động sản cũng cao hơn tất cả các ngành nên việc đưa ra quy định tín dụng bất động sản không tăng cao hơn mức chung trong năm 2026 khiến những doanh nghiệp đã ký hợp đồng vay không được giải ngân, doanh nghiệp đang được giải ngân thì không được giải ngân tiếp, cá nhân tiếp cận vốn khó khăn...

Người đứng đầu HoREA kiến nghị, các nhà băng cần chia sẻ hơn với nền kinh tế và có chính sách tín dụng phù hợp cho bất động sản để góp phần hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - cho rằng, khó khăn của bất động sản không chỉ tác động đến doanh nghiệp trong ngành mà còn lan sang nhiều lĩnh vực liên quan. Thực tế đầu năm nay, hoạt động xây dựng đã có dấu hiệu chững lại do thiếu nguồn việc từ các dự án bất động sản. Bà Hương kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ sớm có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách tín dụng nhằm vừa kiểm soát rủi ro, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển ổn định và bền vững.

Chuyên gia cho rằng cần có giải pháp phù hợp với thị trường bất động sản.

Tương tự, ông Trần Sĩ Nam - Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - cho biết, nhu cầu giao dịch bất động sản vẫn rất lớn. Lĩnh vực bất động sản đóng góp khoảng 10-11% GDP cả nước, trong khi tại TPHCM tỷ lệ này có thời điểm lên đến 30-34%, cho thấy vai trò quan trọng của thị trường này đối với nền kinh tế.

“Bất động sản là ngành có tính liên kết mạnh. Khi thị trường gặp khó khăn sẽ kéo theo nhiều ngành nghề khác bị ảnh hưởng, đặc biệt là xây dựng và các lĩnh vực dịch vụ liên quan. Vì vậy, việc điều hành chính sách cần thận trọng, hài hòa giữa kiểm soát và phát triển”, ông Nam nói.

Ông Chử Văn Hải - Phó Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng - khẳng định, trong nhiều năm qua, bất động sản luôn là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế. Không chỉ đóng góp trực tiếp vào GDP, bất động sản phát triển còn tạo hiệu ứng lan tỏa tới hàng chục ngành nghề, từ xây dựng, vật liệu, sắt thép, xi măng cho đến các thị trường về vốn, tài chính ngân hàng, du lịch và dịch vụ.

“Bất động sản chiếm khoảng 12% GDP cả nước. Con số này chưa tính tới tác động gián tiếp từ các ngành phụ trợ. Chỉ cần thị trường chững lại, hàng loạt lĩnh vực lập tức chịu ảnh hưởng, phản ánh rõ tính chất bộ điều hòa của bất động sản trong điều tiết kinh tế vĩ mô”, ông Hải nói.