Bất động sản quay trở lại đường đua trái phiếu

TPO - Bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý I với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng, chiếm 60% tỷ trọng - trong khi cùng kỳ năm ngoái không có lô nào của nhóm này được phát hành. Ngân hàng là ngành đứng thứ hai, chiếm tỷ trọng 29%.

Thống kê từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong quý I năm nay có tổng cộng 13 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị tới hơn 40.000 tỷ đồng.

Cụ thể, có 3 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 14.334 tỷ đồng, chiếm gần 36% tổng giá trị phát hành - gấp đôi so với quý trước và 10 đợt phát hành riêng lẻ với tổng trị giá 25.805 tỷ đồng, chiếm hơn 64%.

Theo VBMA, bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý I với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng, chiếm 60% tỷ trọng, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có lô nào của nhóm này được phát hành. Ngân hàng là ngành đứng thứ hai, chiếm tỷ trọng 29%.

Giá trị phát hành quý I tăng 60% so với cùng kỳ 2025 nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với quý cuối năm trước do trong thời gian hoàn thiện báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện phát hành.

Bất động sản là nhóm ngành phát hành nhiều nhất trong quý I.

Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp cuối quý I tăng 11% so với cùng kỳ, lên 1,32 triệu tỷ đồng, tương đương 7,1% tổng dư nợ tín dụng của cả nền kinh tế. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã dần tăng trưởng sau đợt sụt giảm của năm 2022.

Về kỳ hạn, 41% trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong quý I có kỳ hạn từ 7 - 10 năm, bình quân 6,1 năm. Lãi suất phát hành bình quân 7,81%/năm, giảm 0,31%/năm so với quý trước và tăng 0,57%/năm so với cùng kỳ 2025. Mức giảm của lãi suất toàn thị trường chủ yếu đến từ sự giảm đi của lãi suất phát hành nhóm bất động sản.

Trong quý I, giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn là 11.300 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm 2025. Giá trị mua lại thấp nhất trong 4 năm gần đây. Giá trị mua lại trước hạn trước đó đã đạt đỉnh trong giai đoạn quý II - IV/2025. Giá trị trái phiếu sẽ đáo hạn trong năm 2026 là 203.936 tỷ đồng. Trong đó 124.702 tỷ đồng là trái phiếu bất động sản (tương đương 61%), 11,2% là trái phiếu ngân hàng, trị giá 22.755 tỷ đồng.

Tổng giá trị gốc lãi trái phiếu chậm trả mới trong quý I ở mức 3.732 tỷ đồng, tăng 50% so với quý IV/2025. Hiện tại, mới chỉ có 57 tỷ đồng trái phiếu trong đó đã được thanh toán.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ đạt 323.197 tỷ đồng trong quý I, bình quân đạt 5.670 tỷ đồng/ngày, giảm 4% so với quý IV/2025. Phần lớn giá trị giao dịch thuộc về các trái phiếu của nhóm bất động sản và ngân hàng, lần lượt chiếm 50% và 31%.