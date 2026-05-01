FLC Hotels & Resorts đông khách dịp lễ, sắc đỏ phủ kín các điểm check-in

Hơn 30.000 lượt khách đã được ghi nhận tại hệ thống FLC Hotels & Resorts trong kỳ nghỉ lễ 30/4/2026 - 1/5/2026, cho thấy sức hút ổn định của các điểm đến trong giai đoạn cao điểm. Tại nhiều quần thể, lượng khách tăng cao ngay từ trước kỳ nghỉ, với nhịp vận hành duy trì liên tục trong suốt những ngày lễ.

FLC Sầm Sơn nổi bật trong khoảnh khắc hoàng hôn nhìn từ trên cao

Sắc đỏ cờ Tổ quốc hiện diện xuyên suốt không gian, từ sảnh khách sạn, khuôn viên đến các điểm check-in, tạo nên một lớp nhận diện rõ ràng cho kỳ nghỉ. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý không nằm ở yếu tố trang trí, mà ở cách không gian được tổ chức để trở thành một phần của trải nghiệm, nơi mỗi điểm dừng đều có thể tạo ra dấu ấn riêng.

Bể bơi vô cực hướng vịnh tại FLC Hạ Long thu hút đông du khách trong dịp lễ.

Tại các quần thể của FLC Hotels & Resorts, dòng khách đổ về từ sớm, trong khi các hạng phòng từ khách sạn đến villa ghi nhận công suất cao. Hệ thống ẩm thực, khu vui chơi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe được khai thác đồng bộ, giúp trải nghiệm được kết nối liền mạch trong cùng một không gian, thay vì phân tách thành nhiều điểm riêng lẻ.

Du khách trải nghiệm các dịch vụ tại FLC City Hotel Beach Quy Nhơn trong kỳ nghỉ lễ

Ghi nhận thực tế cho thấy xu hướng lựa chọn điểm đến theo mô hình quần thể ngày càng rõ nét. Thay vì di chuyển giữa nhiều địa điểm, du khách có xu hướng ưu tiên những không gian tích hợp đầy đủ dịch vụ - từ lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí đến chăm sóc sức khỏe - nơi mọi trải nghiệm được gói gọn trong một hành trình liền mạch.

Chú hổ con gây “sốt” tại FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn, thu hút hàng nghìn người đến tham quan

“Gia đình tôi ưu tiên những nơi có đầy đủ dịch vụ, từ lưu trú, ăn uống đến vui chơi cho trẻ nhỏ. Mọi thứ gói gọn trong một khu vực giúp kỳ nghỉ nhẹ nhàng hơn, không phải di chuyển nhiều,” chị Lan Anh (Hà Nội) chia sẻ.

Ở góc nhìn khác, anh Minh Tuấn (TP.HCM) cho biết: “Dịp lễ lượng khách khá đông, nhưng không gian rộng và cách tổ chức hợp lý nên trải nghiệm vẫn thoải mái. Mỗi người trong gia đình đều có thể lựa chọn hoạt động phù hợp, từ nghỉ ngơi đến vui chơi.”

Không chỉ là một kỳ nghỉ, dịp lễ năm nay cho thấy một chuyển dịch rõ ràng trong cách du khách lựa chọn điểm đến: ưu tiên những không gian có khả năng mang lại trải nghiệm trọn vẹn và tạo dấu ấn ngay trong từng khoảnh khắc. Trong bối cảnh đó, mô hình quần thể tích hợp tại FLC Hotels & Resorts đang dần cho thấy lợi thế, khi cách tổ chức không gian và dịch vụ không còn là yếu tố hỗ trợ, mà trở thành giá trị cốt lõi của điểm đến.

​