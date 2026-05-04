Lãi suất huy động tiếp tục giảm

TPO - Bước sang tháng 5, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng điều chỉnh giảm, nối dài diễn biến hạ nhiệt từ cuối tháng 4. Động thái này phản ánh nỗ lực của hệ thống ngân hàng trong việc giảm chi phí vốn, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ phục hồi kinh tế.

Tại nhiều ngân hàng lớn, lãi suất tiền gửi đã được điều chỉnh giảm khá rõ rệt. VietinBank mới đây giảm 0,5%/năm đối với các kỳ hạn dài từ 24-36 tháng tại quầy. Theo biểu lãi suất mới, kỳ hạn 12 tháng được niêm yết ở mức 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng là 6,0%/năm. Tương tự, Agribank duy trì lãi suất 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và mức cao nhất 6,0%/năm cho kỳ hạn 24 tháng.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, mức điều chỉnh thậm chí còn mạnh hơn. Trong khi VPBank giảm khoảng 0,5-0,6% Techcombank và HDBank cũng đồng loạt hạ lãi suất khoảng 0,5%. Diễn biến này cho thấy sự đồng thuận tương đối lớn trong toàn hệ thống nhằm đưa mặt bằng lãi suất về mức hợp lý hơn sau giai đoạn tăng nóng đầu năm.

Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 3, lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng bình quân của các ngân hàng dao động ở mức khá rộng tùy theo kỳ hạn. Cụ thể, tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng chỉ ở mức 0,1 - 0,2%/năm; từ 1 đến dưới 6 tháng khoảng 4,0 - 4,6%/năm; từ 6 đến 12 tháng là 5,3 - 6,8%/năm; từ trên 12-24 tháng khoảng 5,5 - 6,8%/năm; và trên 24 tháng dao động 6,7 - 7,2%/năm. Tuy nhiên, với các đợt điều chỉnh mới từ cuối tháng 4 sau chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, mặt bằng này được dự báo sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới.

Tại mùa Đại hội đồng cổ đông năm nay, lãnh đạo các ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank và VietinBank đều có chung nhận định rằng, áp lực lãi suất vẫn còn trong ngắn hạn, nhưng triển vọng trung hạn đang dần tích cực hơn. Đại diện BIDV cho biết, mặt bằng lãi suất thời gian qua chịu tác động lớn từ áp lực thanh khoản, khiến chi phí vốn và biên lãi ròng (NIM) bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với các biện pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, kỳ vọng lãi suất sẽ ổn định và có thể giảm nhẹ so với đầu năm.

Ở góc độ thị trường, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Vietcombank - khẳng định, từ nay đến cuối năm sẽ không xảy ra cuộc đua tăng lãi suất huy động. Theo ông, việc duy trì mặt bằng lãi suất thấp là cần thiết để đảm bảo mục tiêu chung của nền kinh tế, dù có thể ảnh hưởng nhất định đến tính cạnh tranh của từng ngân hàng.

Ở góc nhìn thận trọng, đại diện VietinBank cho rằng chi phí vốn có thể vẫn duy trì ở mức cao trong ngắn hạn do chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn. Khi tín dụng tăng nhanh hơn huy động, áp lực thanh khoản sẽ gia tăng, buộc cơ quan quản lý phải điều hành chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, nếu các điều kiện thị trường thuận lợi, mặt bằng lãi suất có thể dần ổn định trở lại trong các quý tới.