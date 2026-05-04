Giá vàng bạc đồng loạt tăng

TPO - Sáng nay (4/5), thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận đồng loạt tăng sau kỳ nghỉ lễ. Đáng chú ý, vàng miếng SJC đã trở lại mốc 166,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc bật tăng mạnh lên 78 triệu đồng/kg.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng 3/5. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh tăng giá, đưa giá vàng miếng lên cùng ngưỡng 166,6 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá cũng được điều chỉnh tăng tương đương. Vàng nhẫn DOJI giao dịch quanh mức 163,6 - 166,6 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng niêm yết từ 165 - 166,5 triệu đồng/lượng; còn Bảo Tín Minh Châu dao động trong khoảng 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hiện được niêm yết ở mức 4.613 USD/ounce, tương đương hơn 146 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách chênh lệch cao, lên tới khoảng 19 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Không chỉ vàng, thị trường bạc cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Giá bạc thỏi tại Phú Quý hiện đạt 78 triệu đồng/kg, tăng 2 triệu đồng/kg so với phiên trước. Trong khi đó, bạc Ancarat cũng tăng lên quanh mức 77 triệu đồng/kg.

Ở thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.112 đồng/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.137 - 26.367 đồng/USD (mua vào - bán ra). Trên thị trường tự do, đồng USD giao dịch quanh mức 26.600 - 26.650 đồng/USD.