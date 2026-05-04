Lý do doanh nghiệp chia cổ tức kỷ lục

TPO - Xây dựng Sông Hồng chi 44 tỷ đồng, Đầu tư DIN chi gần 36 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông và đây là mức cổ tức cao kỷ lục của 2 công ty này. Trong khi đó, cổ phiếu Mai táng Hải Phòng chỉ 300 đồng nhưng công ty chi tới 9 tỷ đồng cổ tức.

Tuần này, có 21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 14 công ty trả cổ tức bằng tiền với mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 2%, còn lại là trả bằng cổ phiếu.

Mức chi trả cao kỷ lục

Công ty CP Xây dựng Sông Hồng (mã chứng khoán: ICG) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%. Ngày dự kiến thanh toán là 1/6. Với gần 18 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ICG chi khoảng 44 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Đây là mức chi cổ tức kỷ lục của Xây dựng Sông Hồng. Trước đó, những năm lẻ như 2019, 2021, 2023 ICG chia cổ tức 5% bằng tiền. Còn những năm chẵn như 2020, 2022, 2024 thì ICG không chia cổ tức.

Quyết định chia cổ tức của ICG diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh có sự cải thiện. Năm 2025, ICG ghi nhận lãi ròng 20 tỷ đồng - mức cao nhất trong 3 năm qua, sau khi thua lỗ năm 2023 và đạt chưa tới 10 triệu đồng lợi nhuận trong năm 2024.

Tương tự, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư DIN Capital (mã chứng khoán: PDB) thông báo chốt quyền trả cổ tức tiền mặt năm 2025 kỷ lục, lên tới 40% bằng tiền, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng. Với gần 9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PDB cần chi gần 36 tỷ đồng để trả cổ tức. Năm 2025, PDB có doanh thu thuần gần 426 tỷ đồng (vượt 52% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế hơn 65 tỷ đồng (vượt 283% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ hơn 52 tỷ đồng (vượt 271% kế hoạch năm).

Năm 2026, Din Capital đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 291 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ 32 tỷ đồng.

Công ty CP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (mã chứng khoán: CPH) thông báo, 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20,22%. Với 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CPH sẽ chi gần 9 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Đáng chú ý, mức cổ tức tiền mặt này cao gần gấp 7 lần so với thị giá cổ phiếu CPH trên sàn Upcom, hiện chỉ ở mức 300 đồng/cổ phiếu.

Năm 2025, CPH ghi nhận doanh thu thuần 151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng. Năm 2026, CPH đặt kế hoạch doanh thu 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến ở mức 18,18%.

Tăng vốn ngàn tỷ

Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (mã chứng khoán: TCX) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Theo đó, TCX dự kiến phát hành hơn 462 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được nhận được 1 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của TCX tại ngày 31/12/2024. Sau phát hành, TCX tăng vốn từ gần 23.116 tỷ đồng lên 27.739 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 8/4, TCX đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng tổng số tiền chi trả là gần 1.156 tỷ đồng.

Ngày 12/5, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - mã chứng khoán: NAB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn. Theo đó, NAB phát hành hơn 343 triệu cổ phiếu trả cổ tức với tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu.

Ngoài ra, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2026, Nam A Bank còn thông qua phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 17.157 tỷ đồng lên hơn 22.588 tỷ đồng.