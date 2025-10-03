Nhiều ngân hàng sắp trả cổ tức 'khủng'

TPO - BIDV chi hơn 3.159 tỷ đồng, Vietcombank sẽ chi gần 3.760 tỷ đồng, Vietinbank trả hơn 2.416 tỷ đồng, Techcombank dự kiến chi khoảng 7.086 tỷ đồng… để trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 10 và 11 năm nay.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán: BID) vừa có thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông. Theo đó, BIDV sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/10 để chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 4,5%, có nghĩa cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là 14/11.

BIDV dự kiến chi hơn 3.159 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông.

Với hơn 7 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, BIDV dự kiến chi hơn 3.159 tỷ đồng để trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 năm BIDV mới trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Gần nhất, cuối năm 2021, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt năm 2020 theo tỷ lệ 2%.

Ngoài việc chia cổ tức bằng tiền mặt, BIDV còn kế hoạch trả cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông. Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, BIDV đã thông qua phương án phát hành tối đa hơn 498,5 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. BIDV sẽ phát hành tối đa 1.397 triệu cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank - mã chứng khoán: CTG) cũng chốt, 14/10 là ngày giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông, với tỷ lệ 4,5%.

Với gần 5,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền mà CTG sẽ chi trả cổ tức năm 2024 hơn 2.416 tỷ đồng. Từ sau khi chi trả cổ tức năm 2020, CTG đã ngừng chia cổ tức cho đến nay. CTG sẽ thanh toán cổ tức vào ngày 17/11.

Vietcombank (mã chứng khoán: VCB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2024 là 6/10 và thời gian thanh toán cổ tức 24/10, với tỷ lệ 4,5%. Với gần 8,4 tỷ cổ phiếu lưu hành, Vietcombank sẽ chi gần 3.760 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Ngân hàng Nhà nước - cổ đông lớn nhất khi nắm giữ 4,18 tỷ cổ phiếu (tương đương 74,8% vốn VCB) - sẽ nhận hơn 2.800 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này. Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản), cổ đông sở hữu 15% vốn sẽ nhận hơn 560 tỷ đồng.

Lần gần nhất Vietcombank chia cổ tức tiền mặt là cuối năm 2021 với tỷ lệ 12%. Đầu năm nay, Vietcombank đã phát hành hơn 2,76 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 49,5% để tăng vốn điều lệ lên 83.557 tỷ đồng.

Hôm 1/10, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán: TCB) đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Với tỷ lệ chi trả 10%, Techcombank dự kiến chi khoảng 7.086 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 22/10.

Vietcombank sẽ chi gần 3.760 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa hoàn tất phát hành hơn 528 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 13%, nâng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng. Ngoài ra, SHB cũng hoàn thành chi trả cổ tức 2024 đợt 1 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức 2024 được SHB chi trả là 18%.

KienlongBank (mã chứng khoán: KLB) cũng gây chú ý khi chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/9 để phát hành thêm cổ phiếu nhằm trả cổ tức với. Tỷ lệ thực hiện lên tới 60% - đây là mức cao nhất toàn ngành năm nay, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 60 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Ngân hàng tại thời điểm 31/12/2024 sau khi trích lập các quỹ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.