Doanh nghiệp trả cổ tức cao gấp 3 lần thị giá

TPO - Từ khi lên sàn đến nay, Công ty CP Cơ khí Phổ Yên luôn mạnh tay trả cổ tức tiền mặt cao và đều đặn. Dự kiến vào ngày 12/11, Cơ khí Phổ Yên sẽ chi khoảng 37 tỷ đồng trả cổ tức cho 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Tuần qua, VN-Index giảm tổng cộng 15,24 điểm về mức 1.666,97 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 0,69 điểm lên 280,67 điểm.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 77,56 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 5.050 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 3,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 161 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng bán ròng 3,58 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 67 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 3-5/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 84,25 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng gần 5.279 tỷ đồng.

Cổ tức cao đều đặn

Ngày 29/9, Công ty CP Cơ khí Phổ Yên (Fomeco - mã chứng khoán: FBC) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 100%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 10.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 12/11.

Với 3,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FBC sẽ chi khoảng 37 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trong đó, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - mã chứng khoán: VEA) đang là công ty mẹ, sở hữu 51% vốn của FBC sẽ nhận về gần 19 tỷ đồng.

Kể từ khi niêm yết từ năm 2017 đến nay, FBC luôn mạnh tay trả cổ tức tiền mặt cao và đều đặn cho cổ đông từ 30 - 65%/năm. Cao nhất là năm 2023, công ty đã trả cổ tức tỷ lệ lên đến 200%.

Dù tỷ lệ cổ tức luôn cao nhưng giá cổ phiếu FBC lại chỉ ở mức 3.700 đồng/cổ phiếu suốt từ tháng 5/2022 đến nay do gần như không có giao dịch.

Cơ khí Phổ Yên được thành lập từ năm 1974 và chuyển đổi thành công ty cổ phần từ năm 2003. Các sản phẩm chính Fomeco đang bán ra thị trường bao gồm các loại vòng bi, phụ tùng xe máy, phụ tùng ô tô, con lăn băng tải, phụ tùng cho ngành xây dựng và các sản phẩm cơ khí khác.

Liên tục bán DXG

Nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 3,75 triệu cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) để giảm sở hữu về 12,67% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Norges Bank bán ra 2 triệu cổ phiếu, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 0,5 triệu cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 0,5 triệu cổ phiếu, trong khi quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) đã mua vào 0,25 triệu cổ phiếu DXG.

Trước đó, trong ngày 25/8, nhóm Dragon Capital cũng đã bán ra 3,9 triệu cổ phiếu DXG.

Ngoài ra, từ ngày 15-27/8, bà Đỗ Thị Thái - Phó tổng giám đốc DXG đã bán ra 413.300 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu về 0,05% vốn điều lệ. Từ ngày 4-26/8, ông Hà Đức Hiếu - thành viên Hội đồng quản trị đã bán 6.355.000 cổ phiếu DXG để giảm sở hữu về 0,04% vốn điều lệ. Từ ngày 24/7 - 19/8, ông Bùi Ngọc Đức - Tổng giám đốc DXG đã bán ra 744.418 cổ phiếu để giảm sở hữu về 0,09% vốn điều lệ.

Từ ngày 9/9 - 8/10, ông Nguyễn Đức Dũng - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Container Việt Nam (Viconship - mã chứng khoán: VSC) đăng ký bán 217.187 cổ phiếu VSC để giảm sở hữu về 0,16% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 6/8 - 3/9, ông Dũng đã đăng ký bán 217.187 cổ phiếu VSC nhưng không thành công, lý do giá thị trường không như kỳ vọng.

Viconship vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2025, dự kiến tổ chức ngày 9/10 tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, công ty trình cổ đông nâng kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2025 từ 400 tỷ đồng lên 1.250 tỷ đồng và nhiều nội dung khác.

Từ ngày 9/9 - 8/10, Công ty TNHH Bất động sản REE, tổ chức liên quan ông Nguyễn Văn Khoa - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres - mã chứng khoán: SGR) đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu SGR để giảm sở hữu về 21,92% vốn điều lệ.

Trước đó, từ ngày 27/6 - 24/7, Công ty TNHH Bất động sản REE đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu SGR nhưng hết thời gian đăng ký không bán ra cổ phiếu, lý do được đưa ra do giá giao dịch chưa đạt kỳ vọng.

Công ty TNHH Bất động sản REE là công ty con của Công ty CP Cơ Điện Lạnh (mã chứng khoán: REE), đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Trước đó, ngày 9/6 - 7/7, ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonres đã bán 7 triệu cổ phiếu SGR trong tổng đăng ký bán 9,8 triệu cổ phiếu, giảm sở hữu về 29,82% vốn điều lệ.