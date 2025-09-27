Doanh nghiệp tấp nập trả cổ tức

TPO - Công ty CP Tập đoàn Sao Mai phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh phát hành hơn 2,26 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 11%. Trong khi đó, DIC Corp chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.800 tỷ đồng.

Tuần qua, VN-Index tăng 2,08 điểm lên 1.660,7 điểm. Thanh khoản tiếp tục giảm mạnh, với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 140.870 tỷ đồng, giảm 16% so với tuần trước. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 276,06 điểm, giảm 0,18 điểm so với tuần trước đó. Thanh khoản trên sàn HNX cũng giảm mạnh với tổng giá trị giao dịch đạt 10.607 tỷ đồng, giảm 24% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với 157 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 7.373 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng 5 phiên với gần 10 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 311 tỷ đồng.

Trên thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng 1,55 triệu đơn vị, giá trị bán ròng gần 35 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 22 - 26/9 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 168,4 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng tương ứng đạt 7.720 tỷ đồng.

Cổ tức bằng cổ phiếu

Vào ngày 8/10, Công ty CP Tập đoàn Sao Mai (mã chứng khoán: ASM) sẽ chốt danh sách phát hành hơn 37 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024. Theo đó, ASM sẽ trả cổ tức theo tỷ lệ 10%, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 370 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm ngày 31/12/2024.

Hoàn tất đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Tập đoàn Sao Mai sẽ tăng lên hơn 407 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 3.701,8 tỷ đồng lên gần 4.072 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Tiến Thịnh (mã chứng khoán: TT6) đã thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 331 tỷ đồng.

Cụ thể, Tiến Thịnh phát hành hơn 2,26 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 11%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 22,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/12/2024.

Sau đó, Tiến Thịnh sẽ tiến hành phát hành tối đa hơn 10,26 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45, có nghĩa cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 45 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý I/2026.

Tổng số tiền huy động được dự kiến 102,6 tỷ đồng, TT6 sẽ dùng 37,8 tỷ đồng để thanh toán khoản nợ vay với tổ chức tín dụng, hơn 20,5 tỷ đồng để thanh toán tiền mua hàng hoá, nguyên liệu, dịch vụ, còn lại hơn 51,3 tỷ đồng để thanh toán tiền mua máy móc, thiết bị.

Chào bán cho cổ đông

Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - mã chứng khoán: DIG) sẽ chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, huy động 1.800 tỷ đồng.

Số tiền huy động, DIC Corp dự kiến dùng 600 tỷ đồng thanh toán chi phí xây lắp dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 3, 600 tỷ đồng đầu tư dự án Vị Thanh, còn lại 600 tỷ đồng thanh toán trái phiếu mã DIG12301.

Gần đây, DIC Corp gặp khó trong các đợt chào bán cổ phiếu và liên tục trì hoãn các đợt chào bán. Vào cuối năm 2024, DIC Corp thông qua việc dừng chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1.000:327,94, tương ứng chào bán thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch chào bán mới, giá chào bán giảm từ 15.000 đồng/cổ phiếu về 12.000 đồng/cổ phiếu và khối lượng chào bán giảm từ 200 triệu về 150 triệu cổ phiếu.

Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 (mã chứng khoán: FIC) - cổ đông lớn của Công ty CP Hoá An mới đăng ký bán 530.000 cổ phiếu DHA sau đợt chào bán bất thành trước đó. Giao dịch được thực hiện từ ngày 29/9 - 28/10 theo phương thức khớp lệnh. Nếu giao dịch hoàn tất, FIC sẽ giảm sở hữu tại DHA xuống còn hơn gần 3,06 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 20,23% vốn). Ước tính, FIC có thể thu về 28 tỷ đồng từ việc thoái vốn DHA.

Trước đó, FIC đã đăng ký bán 530.000 cổ phiếu DHA từ ngày 21/8 - 19/9 nhưng bất thành do giá không đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, trong khi suốt giai đoạn trên, thị giá cổ phiếu DHA đã tăng hơn 6%.