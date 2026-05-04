Lợi nhuận Q1 tăng 56% tạo nền tảng giúp SABECO bám sát mục tiêu 2026

Kết thúc quý 1/2026, SABECO đạt hơn 22% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận sau thuế của cả năm. Đây là tín hiệu tích cực giúp công ty tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng trong các tháng tiếp theo trong bối cảnh doanh nghiệp định hướng tăng trưởng dựa trên chất lượng và hiệu quả.

Sản lượng phục hồi, quản lý chi phí hiệu quả đem lại kết quả tài chính tích cực cho Quý 1

Cụ thể, trong quý 1/2026, SABECO ghi nhận doanh thu thuần đạt 6,457 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, mức tăng trưởng này đi cùng sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả sinh lời, khi lợi nhuận gộp đạt 2,405 tỷ đồng, tăng 28%, trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 3%. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 1,548 tỷ đồng, tăng 51% và lợi nhuận sau thuế đạt 1,245 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả này đạt được chủ yếu nhờ sản lượng tăng do thời điểm Tết thuận lợi hơn năm ngoái, khi dịp Tết Nguyên đán của 2026 rơi vào giữa tháng 2, muộn hơn so với thời điểm cuối tháng 1 của năm 2025. Ngoài ra còn có tác động từ việc điều chỉnh cơ cấu giá có hiệu lực từ tháng 7/2025. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm cũng cho thấy các nỗ lực kiểm soát chi phí đang phát huy hiệu quả. Nhờ vậy, SABECO tạo được đòn bẩy lợi nhuận tốt hơn khi lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu. Kết quả quý đầu năm 2026 vì thế không chỉ phản ánh yếu tố mùa vụ, mà còn cho thấy hiệu quả bước đầu của chiến lược giá và nền tảng tích cực cho định hướng tăng trưởng chất lượng trong năm nay của doanh nghiệp.

Nhà máy sản xuất Bia Sài Gòn đặt tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh (Nguồn: SABECO)

Nền tảng thuận lợi cho việc thực hiện kế hoạch năm 2026

Những con số từ báo cáo tài chính quý 1 càng có ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh SABECO đang chuyển trọng tâm sang tăng trưởng dựa trên chất lượng và hiệu quả, thay vì chỉ tập trung mở rộng sản lượng. Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên 2026 diễn ra vào ngày 23/4, ông Lester Tan, Tổng Giám đốc SABECO, đã chia sẻ định hướng nâng cao năng lực trên các phương diện thương mại, vận hành và số hóa. Đồng thời, doanh nghiệp cũng công bố sẽ đặt mục tiêu năm 2026 đạt 28.959 tỷ đồng doanh thu thuần và 4.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Ông Lester nhấn mạnh: “Trọng tâm của chúng tôi trong năm tới là quản trị chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả lợi nhuận đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường thông qua hệ thống phân phối, bán hàng và các nền tảng số. Khi kế hoạch này được thực thi hiệu quả, SABECO có thể củng cố vị thế “top” đầu trên thị trường, duy trì tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị ý nghĩa cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.”

Tổng giám đốc Lester Tan trình bày kế hoạch năm 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên của SABECO (Nguồn: SABECO)

So với kế hoạch này, kết quả quý 1 cho thấy SABECO đã hoàn thành khoảng 22,3% mục tiêu doanh thu thuần và 25,2% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm, lần lượt là 6,457 tỷ đồng và 1,245 tỷ đồng, bám sát mục tiêu tăng trưởng năm, trong khi lợi nhuận có xu hướng nhỉnh nhẹ so với kế hoạch.

Đây là tín hiệu tích cực khi chiến lược năm 2026 của SABECO là tiếp tục ưu tiên bảo vệ biên lợi nhuận, cải thiện cơ cấu lợi nhuận, nâng giá trị danh mục sản phẩm và củng cố định vị thương hiệu. Việc doanh nghiệp thúc đẩy cao cấp hóa danh mục, đồng thời tiếp tục đầu tư vào đổi mới sản phẩm và trải nghiệm tiêu dùng, cho thấy tác động từ cải thiện cơ cấu giá bán trong quý 1 không phải là yếu tố đơn lẻ mà nằm trong lộ trình dài hạn nhằm nâng cao giá trị thương hiệu và chất lượng tăng trưởng.

Dựa trên kết quả kinh doanh khả quan của quý 1, SABECO có cơ sở tiếp tục duy trì động lực phát triển trong các quý tới thông qua năng lực thực thi kỷ luật, nâng cao hiệu quả vận hành, định hướng nâng cao giá trị danh mục sản phẩm và các sáng kiến đổi mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại. Trên nền tảng đó, SABECO sẽ tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường và từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng dựa trên chất lượng, hướng tới việc kiến tạo giá trị bền vững, dài hạn cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng trong năm 2026.