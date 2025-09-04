Nối thành công cẳng chân bị máy cắt rời

TPO - Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật nối thành công cẳng chân phải bị đứt lìa của một nữ bệnh nhân do tai nạn lao động với máy cắt cỏ.

Bệnh nhân là chị V.T.H (41 tuổi, quê ở Vị Xuyên, Tuyên Quang, tỉnh Hà Giang cũ). Trong lúc đi làm nương, chị H. bất ngờ bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng, khiến cẳng chân phải bị cắt rời. Rất may, người làm cùng đã nhanh chóng garô, sơ cứu ban đầu và đưa chị đến Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Tại đây, phần chi thể đứt rời được bảo quản lạnh và chuyển cùng bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau khoảng 9 giờ tai nạn.

Theo các bác sĩ, đây là khoảng thời gian muộn so với khuyến cáo để có thể trồng nối lại chi thể. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể y bác sĩ, ca phẫu thuật vẫn được tiến hành và thành công. Sau một tuần hậu phẫu, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đã có thể cử động các ngón chân.

TS. Nguyễn Quang Vịnh, khoa Chấn thương chi trên và Vi phẫu thuật cho biết:

“Kíp mổ đã rất cân nhắc vì bệnh nhân đến muộn, nguy cơ nhiễm độc sau trồng chi thể cao, thậm chí đe dọa tính mạng. Tuy vậy, nhờ triển khai phẫu thuật trong thời gian sớm nhất có thể, ca mổ đã thành công tốt đẹp”.

Bác sĩ Vịnh cũng nhấn mạnh, khi gặp tình huống đứt rời chi thể, việc sơ cứu và bảo quản đúng cách đóng vai trò quan trọng: cần rửa sơ bộ, gói phần chi thể trong khăn sạch, bọc kín túi nilon và đặt trong phích đá, tuyệt đối tránh để tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh, đồng thời nhanh chóng đưa đến bệnh viện có khả năng vi phẫu, trồng nối.

Thực tế, Việt Nam vẫn chủ yếu sản xuất nông nghiệp và người dân ngày càng sử dụng máy móc trong lao động. Tuy nhiên, phần lớn máy cắt cỏ được mua và sử dụng theo kinh nghiệm truyền miệng, không được đào tạo hay hướng dẫn an toàn một cách bài bản. Những tai nạn thương tâm như trường hợp chị H. tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần nâng cao ý thức an toàn lao động, nhất là với các loại máy nông nghiệp.

Bác sĩ kiểm tra chân bệnh nhân sau nối.

Khuyến cáo an toàn khi sử dụng máy cắt cỏ

Trang bị bảo hộ đầy đủ: găng tay, giày cao cổ, kính và quần áo dài.

Kiểm tra kĩ máy trước khi vận hành, đảm bảo lưỡi cắt và các bộ phận chắc chắn.

Không để trẻ em hoặc người không có kinh nghiệm vận hành máy.

Khi xảy ra tai nạn, cần sơ cứu đúng cách, bảo quản phần chi thể đứt rời theo hướng dẫn y tế và đưa nạn nhân đến bệnh viện có chuyên khoa vi phẫu trong thời gian sớm nhất.