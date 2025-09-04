Những người có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn 8 - 10 lần so với bình thường

TPO - Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn khoảng 8 - 10 lần so với người bình thường. Thời gian hút càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Nếu vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu mạnh, sẽ càng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn. Những người thừa cân, béo phì sẽ cũng nằm trong nhóm nguy cơ mắc bệnh này.

Ca bệnh hi hữu: Tái tạo thực quản bằng đại tràng

Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa thực hiện thành công một ca phẫu thuật phức tạp khi cắt bỏ toàn bộ ống dạ dày và tái tạo thực quản bằng đoạn đại tràng cho bệnh nhân nam 51 tuổi. Đây là giải pháp quan trọng, vừa loại bỏ triệt để khối ung thư, vừa bảo tồn chức năng ăn uống, tiêu hóa tự nhiên cho người bệnh.

Bệnh nhân từng điều trị ung thư thực quản giai đoạn III tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2019, trải qua hóa xạ trị và phẫu thuật cắt thực quản, vét hạch, sau đó tạo hình đường ăn bằng ống dạ dày. Tuy nhiên, trong lần tái khám gần đây tại Bệnh viện 198, các bác sĩ phát hiện tổn thương ác tính ngay tại chính đoạn dạ dày đã được sử dụng để thay thế trước đó. Kết quả sinh thiết xác định đây là ung thư tế bào nhẫn, thể bệnh tiến triển nhanh và khó điều trị.

Khi chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư ống dạ dày giai đoạn cT3N0M0. Sau hội chẩn, phương án tối ưu được đưa ra là cắt bỏ toàn bộ ống dạ dày, vét hạch triệt căn và tái tạo thực quản bằng đoạn đại tràng trái.

Bác sĩ Thành thực hiện ca phẫu thuật.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Thành, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, đây là một trong những kĩ thuật khó bậc nhất trong phẫu thuật tiêu hóa. Bác sĩ phải tính toán kĩ độ dài, nguồn cấp máu của đoạn ruột được lựa chọn, đồng thời xử lí những thay đổi phức tạp về giải phẫu do ca mổ trước để bảo đảm đường ăn mới vận hành tốt.

Trong ca mổ, đoạn đại tràng được đưa lên ngực và cổ, nối trực tiếp với phần thực quản còn lại, thay thế hoàn toàn chức năng của ống dạ dày đã bị cắt bỏ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, sớm ăn uống trở lại và xuất viện chỉ sau 8 ngày điều trị.

Giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy bệnh nhân ở giai đoạn III, sẽ tiếp tục được điều trị hóa chất bổ trợ để giảm nguy cơ tái phát. Ca phẫu thuật không chỉ giúp loại bỏ khối u mà còn duy trì chất lượng sống, tránh việc bệnh nhân phải sống chung với ống mở thông ruột hoặc chế độ nuôi dưỡng thay thế kéo dài.

Theo bác sĩ Thành, việc làm chủ kĩ thuật tái tạo thực quản bằng đại tràng ở những ca bệnh từng can thiệp phức tạp vùng ngực - bụng khẳng định năng lực chuyên môn ngày càng cao của đội ngũ phẫu thuật viên. Bệnh viện không chỉ tập trung vào điều trị triệt căn ung thư mà còn hướng đến mục tiêu bảo đảm chức năng sống, cải thiện chất lượng sống và khả năng tái hòa nhập cộng đồng cho người bệnh.

Bệnh nhân hồi phục ngoạn mục.

Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội hiện là cơ sở chuyên khoa tuyến cuối trong lĩnh vực ung bướu, tiếp nhận và điều trị nhiều ca bệnh từ đơn giản đến phức tạp. Với chính sách thông tuyến bảo hiểm y tế, người bệnh có thể đến khám, nhập viện trực tiếp và vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.

Những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản

Yếu tố gây bệnh chính xác của ung thư thực quản hiện nay chưa rõ. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư thực quản: tuổi cao, nam giới, hút thuốc, lạm dụng rượu bia...

Ung thư thực quản thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi, phần lớn các bệnh nhân mắc bệnh ở tuổi 50, 60.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng những người hút thuốc lá có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn khoảng 8 - 10 lần so với người bình thường. Thời gian hút càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng lớn. Nếu vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu mạnh, sẽ càng có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn. Những người thừa cân, béo phì sẽ có nguy cơ mắc ung thư thực quản cao hơn.

Ngoài ra người có bệnh lí về thực quản như loét thực quản kéo dài làm tăng nguy cơ bị ung thư thực quản. Tổ chức ở đáy thực quản có thể bị hoại tử nếu dịch vị dạ dày thường xuyên bị trào ngược lên thực quản hay gặp trong bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Các tế bào ở thực quản thay đổi nhiều và bắt đầu trở nên giống các tế bào ở dạ dày, đây là một tổn thương tiền ung thư và có thể phát triển thành bệnh ung thư biểu mô tuyến của thực quản. Những người có chế độ dinh dưỡng chưa khoa học, lạm dụng chất béo, thiếu các vitamin A, B2, C; duy trì thói quen ăn uống nhiều thực phẩm có chứa chất nitrosamin... cũng có nguy cơ mắc bệnh này. Bệnh nhân từng có tiền sử mắc các bệnh ung thư ở vùng đầu cổ

Các triệu chứng của Ung thư thực quản

Một số triệu chứng có thể dễ dàng nhận biết của ung thư thực quản mà người bệnh cần lưu tâm để có biện pháp phát hiện sớm và phòng ngừa.

Nuốt nghẹn: là triệu chứng dễ cảm nhận và gặp ở đa số bệnh nhân ung thư thực quản. Lúc đầu, bệnh nhân thường có biểu hiện khó nuốt nhưng không cảm thấy đau. Khi bệnh nặng hơn, khó nuốt sẽ kèm thêm đau. Lúc đầu, bệnh nhân chỉ khó nuốt với thức ăn rắn, về sau khó nuốt với cả thức ăn lỏng, thậm chí nuốt nước bọt cũng thấy đau và khó thực hiện.

Thường xuyên có hiện tượng chảy nước bọt kèm theo hơi thở mùi hôi khó chịu, ợ hơi, sặc khi ăn uống; sụt giảm cân rõ rệt, xảy ra tình trạng mất nước và dần dần là suy kiệt do không ăn và nuốt được; thường xuyên bị đau lưng, phía sau xương ức hoặc hai xương bả vai; có thể cảm thấy rát họng, ho kéo dài, thậm chí ho ra máu; thường xuyên cảm thấy nôn, buồn nôn. Các biểu hiện khác có thể bắt gặp khi khối u phát triển như tức nặng, cảm giác vướng vùng họng, khó thở, khạc đờm, khàn giọng,...

Nuốt nghẹn là dấu hiệu cảnh báo có thể mắc ung thư thực quản.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào các triệu chứng bệnh (tiêu biểu là nuốt nghẹn, khó nuốt) là chưa đủ để kết luận mắc căn bệnh này. Việc chẩn đoán ung thư thực quản còn dựa vào các chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cận lâm sàng khác. Để chẩn đoán chính xác ung thư thực quản, bệnh nhân cần được nội soi kết hợp với siêu âm và sinh thiết để có thể nhìn thấy hình ảnh bất thường về hình dạng của thực quản cũng như các tổ chức ung thư hoặc các bất thường của tổ chức dẫn đến ung thư hoặc các tổn thương khác.

Khuyến cáo

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên hút thuốc lá vì đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra ung thư thực quản. Lí do là bởi trong khói thuốc lá có chứa các chất kích thích độc hại gây kích thích tế bào ung thư thực quản. Chính vì thế việc để phòng ung thư thực quản chúng ta cần tránh hút thuốc lá. Cần hạn chế lạm dụng uống bia rượu: do uống rượu trong thời gian dài sẽ gây hậu quả nặng nề, làm phá hủy niêm mạc thực quản và dạ dày.

Bên cạnh đó áp dụng chế độ ăn khoa học và chia nhỏ bữa ăn trong ngày: chế độ ăn uống nhiều rau quả, trái cây sẽ giúp chúng ta ngăn ngừa hiệu quả bệnh ung thư thực quản. Vì thế cần ưu tiên các thực phẩm chứa nhiều chất xơ, nhiều đạm và giàu protein, rau xanh, ngũ cốc, trà xanh…. Bên cạnh đó, cần tránh xa những thực phẩm chế biến sẵn, chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán nhiều lần, đồ cay nóng…cũng giúp ngăn ngừa tổn thương ở thực quản, phòng ung thư thực quản hiệu quả.

Áp lực công việc, thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi, stress... là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh ở dạ dày - thực quản trong đó có ung thư. Vì thế ngoài việc tuân thủ một chế độ ăn uống, sinh hoạt khoa học, chúng ta nên có chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí, tránh căng thẳng, stress kéo dài ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

Tuy nhiên việc tầm soát ung thư là yếu tổ quan trọng nhất để phòng ngừa và phát hiện sớm căn bệnh này, đặc biệt với những bệnh nhân có tiền sử viêm thực quản kéo dài, ung thư vùng cổ... cần thăm khám bác sĩ thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh và điều trị hiệu quả.