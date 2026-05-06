Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump nói xung đột với Iran sẽ kéo dài thêm vài tuần

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán cuộc xung đột với Iran sẽ kéo dài thêm hai hoặc ba tuần nữa. Ông bày tỏ niềm tin rằng Washington sẽ đạt được thỏa thuận với Iran hoặc đánh bại nước này về mặt quân sự.

vcpax3hu5niclgsridxh3xqmoy.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố trên được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với người dẫn chương trình phát thanh Hugh Hewitt.

“Chúng ta đã loại bỏ phần lớn các mục tiêu. Có lẽ sẽ mất thêm hai, ba tuần. Thời gian không phải là vấn đề quan trọng đối với chúng ta”, ông Trump nói, nhưng từ chối trả lời câu hỏi về việc liệu thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc hay chưa sau khi có báo cáo về việc Iran tấn công các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất hôm 4/5.

Khi được hỏi liệu các cuộc đụng độ mới nhất có báo hiệu một cuộc xung đột quân sự mới hay không, ông Trump nói: “Dù bằng cách nào, chúng ta cũng sẽ thắng”.

"Chúng ta hoặc sẽ đạt được thỏa thuận đúng đắn, hoặc sẽ thắng trên chiến trường”, ông nói. “Xét về mặt quân sự, chúng ta đã thắng. Các bạn biết đấy, Iran từng có 159 con tàu. Giờ thì họ chẳng còn cái nào cả. Tất cả đều nằm dưới đáy biển”.

Ông Trump nói thêm rằng, hôm 4/5, Mỹ đã “phá hủy” tám tàu ​​nhỏ, tốc độ cao được trang bị súng máy của Iran.

Tổng thống Trump khẳng định, Mỹ đang “kiểm soát” eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng đối với giao thông hàng hải vì thủy lôi trôi nổi.

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã leo thang kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran ngày 28/2, kích hoạt động thái trả đũa từ Iran nhằm vào Israel và các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, cũng như gây gián đoạn ở eo biển Hormuz.

Một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4 thông qua sự trung gian của Pakistan, nhưng các cuộc đàm phán sau đó ở Islamabad đã không giúp hai bên đạt được một thỏa thuận lâu dài. Lệnh ngừng bắn đã được gia hạn, và chưa rõ thời hạn kết thúc.

Trong diễn biến mới nhất, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tối 5/5 thông báo, hệ thống phòng không của nước này “đang đối phó với mối đe dọa tên lửa” từ Iran.

Bộ Nội vụ UAE đã yêu cầu người dân trú ẩn tại nơi an toàn và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền.

Phạm vi của cuộc tấn công chưa được xác định. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công UAE, lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng có hiệu lực.

Minh Hạnh
Anadolu Agency
#Xung đột Iran kéo dài #Dự đoán chiến tranh Mỹ Iran #Chính sách đối ngoại Mỹ #Chiến tranh vùng Vịnh #Tình hình eo biển Hormuz #Tấn công và phòng thủ UAE #Vai trò của Tổng thống Trump #Chính sách Iran và các đồng minh #Gia hạn thỏa thuận ngừng bắn #Chiến lược quân sự Mỹ #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe