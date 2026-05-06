Xã hội

Nam Bộ, Tây Nguyên mưa to vào chiều tối

Nguyễn Hoài

TPO - Trong chiều tối và tối nay (6/5), khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Miền Bắc, miền Trung có một ngày ít mưa, trời nắng, nhiệt độ tăng 2-3 độ so với hôm qua.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội ngày trời nắng, đêm không mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ.

Dự báo ngày mai (7/5), miền Bắc ngày nắng, ít mưa, từ chiều tối và đêm mai đến ngày 8/5, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có nguy cơ cao xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ, Tây Nguyên có thể đón mưa dông, cục bộ có mưa to trong chiều tối và tối nay.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo khoảng ngày 8-9/5, Thanh Hoá đến Huế cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ít mưa, nắng gián đoạn, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, ít mưa, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày có mây, nắng nhẹ, chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Dự báo trong chiều tối và tối 7/5, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

