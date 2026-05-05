Tuổi trẻ Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả mưa đá dông lốc

TPO - Trước thiệt hại nặng nề của người dân sau dông lốc và mưa đá, đoàn viên thanh niên tại các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, giúp các hộ dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Hàng chục đoàn viên không quản khó khăn, khẩn trương giúp các hộ dân thu dọn tài sản bị hư hỏng, sửa chữa lại mái ngói bị vỡ do mưa đá.
Lực lượng dân quân đã tích cực tham gia giúp người dân gia cố lại nhà cửa, lợp lại mái bị hư hỏng, đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, bản.
Hoạt động thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Tại xã Quỳ Hợp, trận dông lốc xảy ra rạng sáng 4/5 khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ, giao thông bị cản trở. Ngay sau khi thời tiết ổn định, chính quyền địa phương đã huy động tổng lực các lực lượng, trong đó có đoàn viên thanh niên, công an, quân sự, hội phụ nữ, nông dân… chia thành từng nhóm về các xóm hỗ trợ người dân.
Cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà cửa, che chắn mái tôn, di dời tài sản. Những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ giúp người dân khắc phục hậu quả mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết quân - dân gắn bó.