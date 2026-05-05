Giới trẻ

Tuổi trẻ Nghệ An giúp người dân khắc phục hậu quả mưa đá dông lốc

Ngọc Tú

TPO - Trước thiệt hại nặng nề của người dân sau dông lốc và mưa đá, đoàn viên thanh niên tại các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, giúp các hộ dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Chiều tối 3/5 và rạng sáng 4/5, trận dông lốc kèm mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Trận dông lốc﻿ đã để lại hậu quả nặng nề như tốc mái nhà, những cánh đồng bị tàn phá. Ngay sau đó, các lực lượng tại chỗ đã khẩn trương vào cuộc, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên﻿ tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.
Tại xã Thành Bình Thọ, Đoàn thanh niên đã tổ chức ra quân hỗ trợ﻿ người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Ngọc Tú
Hàng chục đoàn viên không quản khó khăn, khẩn trương giúp các hộ dân thu dọn tài sản bị hư hỏng, sửa chữa lại mái ngói bị vỡ do mưa đá.
Những hành động thiết thực, kịp thời của đoàn viên thanh niên đã góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.
Bên cạnh đoàn viên thanh niên, lực lượng quân sự xã, dân quân tự vệ và các lực lượng chức năng tại xã Thành Bình Thọ cũng nhanh chóng có mặt tại các hộ dân bị thiệt hại để hỗ trợ, khắc phục hậu quả.
Lực lượng dân quân đã tích cực tham gia giúp người dân gia cố lại nhà cửa, lợp lại mái bị hư hỏng, đồng thời dọn dẹp vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, bản.
Với tinh thần trách nhiệm cao, sự nhanh nhẹn và nhiệt tình, lực lượng dân quân đã góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.
Hoạt động thể hiện rõ vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang địa phương trong công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Tại xã Quỳ Hợp, trận dông lốc xảy ra rạng sáng 4/5 khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, cây cối gãy đổ, giao thông bị cản trở. Ngay sau khi thời tiết ổn định, chính quyền địa phương đã huy động tổng lực các lực lượng, trong đó có đoàn viên thanh niên, công an, quân sự, hội phụ nữ, nông dân… chia thành từng nhóm về các xóm hỗ trợ người dân.
Cán bộ, chiến sĩ cùng đoàn viên thanh niên đã trực tiếp tham gia dọn dẹp cây đổ, sửa chữa nhà cửa, che chắn mái tôn, di dời tài sản. Những việc làm cụ thể, thiết thực không chỉ giúp người dân khắc phục hậu quả mà còn thể hiện rõ tinh thần đoàn kết quân - dân gắn bó.
Theo ông Quán Vi Giang - Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp cho biết, khi xảy ra dông lốc﻿, địa phương đã nhanh chóng đi kiểm tra, hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại, đặc biệt là bố trí chỗ ở tạm cho các gia đình có nhà bị đổ sập hoàn toàn. Đối với diện tích lúa bị đổ, các lực lượng đã hỗ trợ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
Tại xã Mậu Thạch, trận dông lốc kéo dài gần 40 phút﻿ vào chiều 3/5 cũng gây thiệt hại không nhỏ. Sau khi kết thúc trận dông lốc, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã nhanh chóng huy động lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với các tổ chức đoàn thể xuống địa bàn hỗ trợ người dân.
Thiên tai đi qua để lại nhiều khó khăn, nhưng cũng là lúc tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái được phát huy mạnh mẽ. Ở khắp các địa phương, hình ảnh tuổi trẻ Nghệ An cùng lực lượng chức năng, lực lượng công an không quản mưa nắng, sát cánh cùng người dân đã trở thành điểm sáng, góp phần giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống.
