Lựa chọn tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

TPO - Hội đồng Giám khảo vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải và đề xuất sử dụng làm tranh cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chiều 4/5, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức họp Hội đồng Chung khảo cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ trì phiên họp có chị Nguyễn Phạm Duy Trang – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.852 tác phẩm dự thi từ các tác giả chuyên và không chuyên tại các tỉnh thành trên cả nước. Độ tuổi và thành phần tham dự đa dạng, từ hoạ sĩ lão thành, tới sinh viên, học sinh.

Nhiều tác phẩm có chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư công phu, tư duy sáng tạo và tinh thần hướng về Đại hội. Đáng chú ý, cuộc thi ghi nhận sự xuất hiện của nhiều tác phẩm có sử dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Hội đồng Giám khảo vòng sơ khảo đã lựa chọn 60 tác phẩm nổi bật vào vòng chung khảo; tiếp đó lựa chọn 20 tác phẩm tiêu biểu nhất trình Hội đồng Chung khảo lựa chọn xem xét và xét giải chính thức.

Ông Bùi Tuấn Nghĩa - Giám đốc NXB Kim Đồng, cơ quan thường trực Cuộc thi báo cáo kết quả tiếp nhận bài dự thi và kết quả của vòng sơ khảo.

Tại phiên họp chung khảo, thành viên Hội đồng đã phân tích, thảo luận và thống nhất phương án chấm; đồng thời xét chọn tác phẩm xuất sắc để trao giải và đề xuất với Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn các tác phẩm làm tranh cổ động chính thức của Đại hội Đoàn toàn quốc XIII.

Bước chuyển ngoạn mục, ngôn ngữ phá cách

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo cho biết, cuộc thi là một cuộc vận động sáng tác thành công; huy động được đông đảo các tác giả tham gia.

Đặc biệt, cuộc thi xuất hiện nhiều tác phẩm với "ngôn ngữ" phá cách, phù hợp với một thời kỳ mới của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban giám khảo đã làm việc hết sức công bằng, cân nhắc kỹ lưỡng từng tác phẩm để chọn ra tác phẩm xứng đáng nhất.

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn cũng bày tỏ niềm vui trước tín hiệu tích cực đổi mới, coi đây là một "bước chuyển ngoạn mục" cho kỷ nguyên mới của người trẻ Việt. Dù chỉ là một cuộc vận động tranh cổ động, nhưng qua đó thể hiện tình cảm ấm áp, sự cổ vũ nồng nhiệt của các tầng lớp nhân dân dành cho thanh niên trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, khẳng định cuộc thi mang ý nghĩa quan trọng về mặt chính trị, văn hóa và định hướng tư tưởng tuyên truyền. Chị Trang đồng tình với các chuyên gia, thành viên giám khảo lựa chọn những tác phẩm đáp ứng tiêu chuẩn: trúng (truyền tải thông điệp của Đại hội); đúng (đúng về tỉ lệ, hình khối, bố cục, thị giác); đẹp (màu sắc, cách thể hiện, chất lượng mỹ thuật).

"Các tác phẩm không chỉ thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện mà còn cho thấy tầm nhìn xa hơn, sự tiên phong kiến tạo những giá trị mới của đất nước. Đặc biệt, những tác phẩm được xét chọn đạt giải đã hội tụ đủ tiêu chí vẽ đúng, vẽ trúng và vẽ đẹp", chị Trang nhấn mạnh.

Chị Trang yêu cầu công tác truyền thông kịp thời các tác phẩm đạt giải; xây dựng phương án triển lãm các tác phẩm có chất lượng cao tại không gian Đại hội để tạo thêm nhiều giá trị và động lực, khí thế mới cho tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên mới.