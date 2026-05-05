Đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng và Trung ương Đoàn vinh danh 33 nhà khoa học trẻ

TPO - Hội đồng cấp toàn quân đã thống nhất lựa chọn, đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho 33 tác giả có công trình đoạt giải Nhất Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26.

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Hội đồng Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ 26. Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội, chủ trì hội nghị.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng, cho biết, Giải thưởng lần thứ 26 tiếp tục có sự tham gia đông đảo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở hầu hết các loại hình đơn vị trong toàn quân.

Nhiều cơ quan, đơn vị đã quan tâm, tạo điều kiện, tạo cơ chế vượt trội để động viên, khuyến khích sĩ quan trẻ, cán bộ, ĐVTN tham gia giải thưởng và lan tỏa, phát triển phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Các cơ quan, đơn vị cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để các công trình tham dự giải thưởng được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị.

Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng TTST trong Quân đội, phát biểu tại hội nghị.

Giải thưởng lần này, bên cạnh việc tiếp tục tăng về số lượng, chất lượng công trình tham gia, các công trình đã nghiên cứu, tìm tòi nhiều vấn đề mới, theo hướng đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Đây là minh chứng tiếp tục khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu quả cao của giải thưởng.

Trên cơ sở các công trình dự thi, Cơ quan Thường trực đã phối hợp với Cục Khoa học Quân sự tham mưu với Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng cấp Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập 12 hội đồng chuyên ngành để thẩm định, đánh giá các công trình, từ đầu tháng 3/2026.

Qua kiểm tra, khảo sát, đại đa số các công trình được đề xuất trao Giải thưởng lần thứ 26 đều được đánh giá nghiệm thu chặt chẽ từ cơ sở; có chất lượng tốt, giá trị khoa học cao, hiệu quả thiết thực về quốc phòng - an ninh, kinh tế - xã hội.

Các công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đề xuất giải pháp về giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, bản lĩnh niềm tin, giáo dục pháp luật, kỷ luật, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận, phòng chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thượng tá Nguyễn Quang Huy - Trưởng Ban Thanh niên Quân đội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải thưởng, phát biểu tại hội nghị.

Các công trình cũng đã đề xuất những giải pháp kỹ thuật mới tiên tiến trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới như công nghệ số hóa, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, nghiên cứu cơ bản, làm chủ công nghệ lõi, trí tuệ nhân tạo.

Nhiều công trình có nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị, có khả năng phát triển và ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo; bảo quản, bảo dưỡng, sản xuất, nâng cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo đảm vật liệu và phụ tùng thay thế; bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

﻿ ﻿ Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Hội đồng Giải thưởng cấp Bộ Quốc phòng đã thống nhất lựa chọn 473/896 công trình tiêu biểu để trao giải. Trong đó, gồm 12 giải Nhất, 88 giải Nhì, 176 giải Ba và 197 giải Khuyến khích.

Hội đồng cũng thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen 17 tập thể có thành tích tiêu biểu trong tham gia giải thưởng và 33 tác giả có công trình đoạt giải Nhất Giải thưởng lần thứ 26; đồng thời đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu TTST cho 33 tác giả có công trình đoạt giải Nhất.

Cùng với đó, Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng Giấy chứng nhận cho các công trình đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh, để hoạt động Giải thưởng TTST trong Quân đội thời gian tới tiếp tục được phát huy mạnh mẽ và hiệu quả cao, cần khuyến khích những đề tài của các đơn vị như lực lượng gìn giữ hòa bình, quân y hay những lực lượng trực tiếp sản xuất và làm chủ phương tiện, trang bị, vũ khí hiện đại.

Cơ quan Thường trực Hội đồng Giải thưởng và các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo thành lập và phát triển các câu lạc bộ, nhóm nghiên cứu liên ngành, có nhiều loại hình đơn vị tham gia; tạo điều kiện, hỗ trợ về kinh phí, vật chất trang bị phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong thanh niên Quân đội.

Nghiên cứu, đề xuất thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm để hỗ trợ cho các đơn vị, tuổi trẻ nghiên cứu khoa học; chú trọng sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc tổ chức hoạt động giải thưởng bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.