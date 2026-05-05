Công bố 45 cá nhân đạt Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026

Châu Linh Châu Linh

TPO - Hội đồng Đội Trung ương vừa công bố 45 cá nhân là những giáo viên làm Tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi được trao Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026.

Căn cứ từ Hội đồng xét chọn Giải thưởng và ý kiến thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương quyết định trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026 cho 45 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy chế của giải thưởng.

img-20250623131712-3812.jpg
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội nhận Giải thưởng Cánh én hồng năm 2025.

Danh sách 45 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đạt Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026:

TT
Họ và tên
Đơn vị
1.
Bùi Thị Ngọc Diệp
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Dân Chủ, xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng
2.
Nguyễn Thị Quỳnh Anh
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên
3.
Nguyễn Thị Thu Thuỷ
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Phú, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
4.
Vũ Thị Thuỷ
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
5.
Phan Văn Thành
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng
6.
Nguyễn Bắc Hà
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọk Bay, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi
7.
Bùi Thế Quyền
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
8.
Bùi Thị Thu Ngà
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đào Duy Từ, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk
9.
Võ Duy Tám
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Quảng Ngãi, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
10.
Nguyễn Hồng
Nhung
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
11.
Lâm Thị Bích
Sương
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh
12.
Lê Văn Lĩnh
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Cao Bá Quát, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
13.
Trần Thị Hằng
Nga
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng, khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang
14.
Ngô Thị Diễm
Thuý
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Thanh, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
15.
Nguyễn Văn Hải
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
16.
Hoàng Thị Bách
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Minh, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang
17.
Lê Thị Quỳnh Nga
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Khánh, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên
18.
Hoàng Thị Huế
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Văn Quan, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
19.
Trần Thị Hường
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
20.
Nguyễn Thị Thanh Mai
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung, xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La
21.
Thào A Páo
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phổng Lái, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La
22.
Nguyễn Diệu Linh
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ
23.
Đinh Thị Dung
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ
24.
Nguyễn Thị Môn
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Yên, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh
25.
Đồng Hải Yến
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng
26.
Nguyễn Văn Hinh
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Xuân Trường, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
27.
Nguyễn Thị Lan Anh
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học thị trấn Quỳ Hợp, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
28.
Phạm Thị Lan
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An
29.
Nguyễn Thị Vân Anh
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Vũ Diệm, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
30.
Nguyễn Thị
Thương
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Thạch Linh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
31.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị
32.
Lê Thị Tuyết Trinh
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
33.
Nguyễn Cao Mạnh
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Thuỷ Phương, phường Thanh Thủy, Thành phố Huế
34.
Nguyễn Văn Bình
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng
35.
Trương Thị Linh Thy
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi
36.
Đặng Thị Thuỷ
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai
37.
Lê Văn Trí
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk
38.
Ngô Văn Hoài
Tâm
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ninh Chử, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hoà
39.
Đỗ Thị Bích Thuỷ
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Vạn Bình, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hoà
40.
Vũ Quang Tuyến
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Phú, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng
41.
Phan Thị Mỹ
Hương
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai
42.
Hoàng Nhật
Trường
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Lương Định Của, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh
43.
Nguyễn Trần Lâm
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
44.
Nguyễn Phương Loan
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang
45.
Nguyễn Huỳnh Trí Hữu
Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thới Hưng 1, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ
