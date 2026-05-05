Công bố 45 cá nhân đạt Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026

Căn cứ từ Hội đồng xét chọn Giải thưởng và ý kiến thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương quyết định trao Giải thưởng “Cánh én hồng” năm 2026 cho 45 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu, có thành tích xuất sắc, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy chế của giải thưởng.
Danh sách 45 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đạt Giải thưởng Cánh én hồng năm 2026:
|TT
|Họ và tên
|Đơn vị
|1.
|Bùi Thị Ngọc Diệp
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Dân Chủ, xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng
|2.
|Nguyễn Thị Quỳnh Anh
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên
|3.
|Nguyễn Thị Thu Thuỷ
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Phú, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh
|4.
|Vũ Thị Thuỷ
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
|5.
|Phan Văn Thành
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng
|6.
|Nguyễn Bắc Hà
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọk Bay, xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi
|7.
|Bùi Thế Quyền
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai
|8.
|Bùi Thị Thu Ngà
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Đào Duy Từ, phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk
|9.
|Võ Duy Tám
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Quảng Ngãi, xã Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
|10.
|Nguyễn Hồng
Nhung
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Chí Thanh, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai
|11.
|Lâm Thị Bích
Sương
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh
|12.
|Lê Văn Lĩnh
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Cao Bá Quát, phường Đức Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
|13.
|Trần Thị Hằng
Nga
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Mỹ Hưng, khu phố Mỹ Hưng, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang
|14.
|Ngô Thị Diễm
Thuý
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Thanh, xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long
|15.
|Nguyễn Văn Hải
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ
|16.
|Hoàng Thị Bách
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Yên Minh, xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang
|17.
|Lê Thị Quỳnh Nga
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tân Khánh, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên
|18.
|Hoàng Thị Huế
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Văn Quan, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
|19.
|Trần Thị Hường
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
|20.
|Nguyễn Thị Thanh Mai
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung, xã Chiềng Sung, tỉnh Sơn La
|21.
|Thào A Páo
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phổng Lái, xã Bình Thuận, tỉnh Sơn La
|22.
|Nguyễn Diệu Linh
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ
|23.
|Đinh Thị Dung
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Ngọc Sơn, xã Ngọc Sơn, tỉnh Phú Thọ
|24.
|Nguyễn Thị Môn
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hải Yên, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh
|25.
|Đồng Hải Yến
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Đông Hải, phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng
|26.
|Nguyễn Văn Hinh
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Xuân Trường, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình
|27.
|Nguyễn Thị Lan Anh
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học thị trấn Quỳ Hợp, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
|28.
|Phạm Thị Lan
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Tô Bá Ngọc, xã Vân Du, tỉnh Nghệ An
|29.
|Nguyễn Thị Vân Anh
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Vũ Diệm, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
|30.
|Nguyễn Thị
Thương
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Thạch Linh, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh
|31.
|Nguyễn Thị Thanh Nhàn
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị
|32.
|Lê Thị Tuyết Trinh
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị
|33.
|Nguyễn Cao Mạnh
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Thuỷ Phương, phường Thanh Thủy, Thành phố Huế
|34.
|Nguyễn Văn Bình
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng
|35.
|Trương Thị Linh Thy
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi
|36.
|Đặng Thị Thuỷ
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai
|37.
|Lê Văn Trí
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Định, xã Hoà Thịnh, tỉnh Đắk Lắk
|38.
|Ngô Văn Hoài
Tâm
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Ninh Chử, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hoà
|39.
|Đỗ Thị Bích Thuỷ
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Vạn Bình, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hoà
|40.
|Vũ Quang Tuyến
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Trần Phú, xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng
|41.
|Phan Thị Mỹ
Hương
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Xuân Đông, tỉnh Đồng Nai
|42.
|Hoàng Nhật
Trường
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Lương Định Của, xã Tân Phú, tỉnh Tây Ninh
|43.
|Nguyễn Trần Lâm
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh
|44.
|Nguyễn Phương Loan
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lê Văn Tám, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang
|45.
|Nguyễn Huỳnh Trí Hữu
|Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thới Hưng 1, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ