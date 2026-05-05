Dự án cứu hộ đuối nước giành giải Nhất Khởi nghiệp Quốc gia

TP - Nhận thấy nhiều người bị đuối nước, nhóm học sinh Trường THCS Trần Duy Hưng (Hà Nội) đã nghiên cứu thành công dự án “Hệ thống cảnh báo và cứu hộ đuối nước – NEMO”. Dự án giành giải Nhất tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên do Bộ GD&ĐT tổ chức.

Nguyễn Duy Hùng Sơn, lớp 9A5, trưởng nhóm 5 thành viên cho biết, các trận bão lụt lịch sử gây ngập ở nhiều nơi, khiến công tác cứu nạn, cứu hộ rất khó khăn nên cả nhóm có ý tưởng nghiên cứu thiết bị thay thế con người đi cứu hộ, nhằm giảm thiểu nguy cơ thương vong.

Sơn cùng các bạn Lê Hà An, Lê Đức Minh (lớp 8), Nguyễn Công Quang Minh và Nguyễn Nguyên Phong (lớp 9) xây dựng thành dự án dưới sự hướng dẫn của hai cô giáo ở bộ môn Khoa học tự nhiên và Lịch sử - Địa lý.

Nguyên Phong chia sẻ, sản phẩm là thuyền cứu sinh, có tích hợp camera mắt thần. Camera có nhiệm vụ quét hình ảnh phát hiện người đuối nước và khởi động robot di chuyển đến vị trí có người bị nạn để dìu vào nơi an toàn. Bên cạnh đó, còn có thiết bị cảm biến để khi nước dâng lên, chạm vào thiết bị sẽ kích hoạt còi báo động.

Phong và các bạn đã sử dụng công nghệ thị giác máy tính kết hợp với trí tuệ nhân tạo thiết kế hệ thống Camera mắt thần liên tục khảo sát, thu thập và xử lý hình ảnh. Từ đó, thiết bị giúp phát hiện sớm tình huống nguy hiểm và tự động đưa ra phương án cứu hộ kịp thời.

Nhóm học sinh đã nghiên cứu, hoàn thiện dự án trong vòng một năm. Thời gian đó, ngoài nghiên cứu, nhóm còn mang thiết bị đến bể bơi Thanh Xuân (Hà Nội) để thực hành các tình huống robot cứu người. “Em giả vờ thực hiện các động tác đuối nước như: Ngụp lặn, chới với trong nước và kêu cứu. Thiết bị sẽ nhận diện và kích hoạt hệ thống cứu hộ”, Lê Đức Minh kể.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh (giữa) chụp ảnh cùng học sinh THCS Trần Duy Hưng

Theo thiết kế, sản phẩm NEMO có thể đạt tốc độ 12 km/giờ, có khả năng nổi với 100 kg. Ngoài ra, Robot có chức năng điều khiển từ xa, cho phép người dùng có thể chủ động điều khiển trong các tình huống đặc biệt.

Robot có tính năng nổi trội, kích thước nhỏ gọn nên có thể thay thế con người vận chuyển nhu yếu phẩm trong điều kiện địa hình phức tạp. Sản phẩm cũng được nhóm học sinh giới thiệu là sáng tạo thêm hộp cứu sinh tại chỗ để khi nước lũ dâng bất ngờ có thể gửi định vị GPS, kích hoạt cuộc gọi tự động cầu cứu. Để đảm bảo có thể hoạt động trong mọi trường hợp, thiết bị sử dụng năng lượng quang điện để cấp sạc.

Dự kiến, sản phẩm có giá bán ra thị trường 10 triệu đồng và có dùng cứu hộ tại các bể bơi, nhà dân vùng hay bị ngập lụt. “Theo tính toán, nếu huy động được khoảng 1,8 tỷ đồng để sản xuất, dự án đặt kỳ vọng doanh thu 2,4 tỷ đồng. Tiền lãi thu được từ dự án sẽ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng lũ lụt.

Dám theo đuổi khát vọng và hiện thực hóa

Cô Ngô Thị Mến, giáo viên bộ môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Trần Duy Hưng là một trong hai giáo viên theo sát học sinh từ ngày đầu chia sẻ: “Các em có ý tưởng hay và kiến thức khoa học cơ bản nhưng chưa chuyên sâu để triển khai các khâu kỹ thuật là một thách thức”.

Sau đó, cô trò đã phải nhờ đến sự hỗ trợ, hướng dẫn của các chuyên gia đến từ các trường ĐH. Các thầy đã rất tâm huyết, dành thời gian cung cấp kiến thức nền tảng cho học sinh sau đó mới bắt tay thực nghiệm.

“Học sinh đã được thử nhiều cách, sai lại sửa và thật sự chạm tay vào công nghệ, được trực tiếp thực hành và đưa ra ý tưởng của mình. Thầy cô cũng đặt ra nhiều câu hỏi, gợi mở hướng đi để các em nghiên cứu và trả lời”, cô Mến nói.

Bộ GD&ĐT cho biết, cuộc thi năm 2026 nhận được 880 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Kết quả, hơn 130 dự án xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung kết và trao giải.

Khi được chuyên gia giảng dạy, có những kiến thức chuyên sâu quá hàn lâm, cô giáo ghi chép để về dạy lại các em theo cách học sinh THCS dễ hiểu nhất.

Đồng hành với học sinh, cô Nông Thị Ngọc, giáo viên bộ môn Lịch sử - Địa lý đánh giá, ý tưởng dự án xuất phát từ thực tiễn nên mang tính nhân văn. Các em quyết tâm triển khai dự án để tham gia cuộc thi khởi nghiệp nhưng mục tiêu cao hơn hết là cô trò kỳ vọng có thể đưa sản phẩm ứng dụng trong thực tế.

Ban giám khảo đánh giá, dự án bám sát vấn đề cấp thiết của xã hội, có tính sáng tạo rõ nét, có mô hình mẫu và có tính khả thi trên thực tế.

Bà Lê Kim Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Duy Hưng nói rằng, dự án của học sinh không đơn thuần là một sản phẩm khoa học mà còn là lời đáp đầy trách nhiệm của thế hệ trẻ trước một vấn đề xã hội cấp thiết: phòng, chống đuối nước.

“Có được kết quả đó là nhờ ý chí, trí tuệ và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của chính học sinh đã dám ước mơ, dám hành động và kiên trì đi đến cùng với lựa chọn của mình. Bên cạnh đó là sự đồng hành thầm lặng, bền bỉ từ gia đình, thầy cô tiếp sức cho các em vững vàng bước ra sân chơi lớn”, cô Kim Anh nói.

​